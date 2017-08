Asyl für Hornissenvolk im Feuerwehrhof

Bühl (jo/red) - "Zurzeit vergeht kein Tag, an dem unsere Wespen- und Hornissenfachberater nicht einen Anruf von einem aufgeregten Bürger bekommen", berichtet der Bühler Feuerwehr-Kommandant Günter Dußmann. Vor wenigen Tagen haben er und seine Kollegen ein besonders großes Hornissennest aus einem Rollladenkasten entfernt. 600 Insekten mussten zwangsweise umziehen. Meist seien die Fachberater lediglich gefordert, auf telefonische Anfragen fachliche Antworten zu geben. "In schwierigen Fällen kommen wir vor Ort, um uns ein Bild von der Lage zu machen", so Dußmann. Wenn ein Zusammenleben von Mensch und Hornissen nicht möglich sei, könne ein Nest umgesiedelt werden. "Dies ist aber die letzte Möglichkeit und wird nur in Ausnahmefällen durchgeführt." Zweimal mussten die Männer der Feuerwehr in diesem Jahr ein Nest verlagern. Vor Wochen waren sie in Lichtenau tätig, das Hornissenvolk erhielt im Hof der Bühler Feuerwehr Asyl. Die Arbeit für die Floriansjünger gestaltet sich nicht einfach. Die Umzugsaktion dauert meist mehrere Stunden. Zunächst müssen die Hornissen eingefangen werden. Mit einem Staubsauger und einem speziellen Kasten werden die Tiere buchstäblich im Flug abgesaugt und "zwischengelagert". Wichtig sei, dass auch die Königin eingefangen werde, ansonsten habe das Volk keine Überlebenschance, schildert Dußmann, der ebenso wie Oliver Linz Fachberater ist. Mit Mehrdad Fakhari, Brigitte Zink und Matthias Baumann verfügt die Bühler Feuerwehr über drei erfahrene Helfer. Ist ein Volk im Kasten, werden die Waben herausgeschnitten und in einen größeren Kasten eingeklebt. Die kleine Box mit den Hornissen wird in den großen Kasten gestellt und dieser verschlossen. Anschließend wird der große Kasten in fünf Kilometer Entfernung zum Standort des alten Nestes, zum Beispiel an einem Baum, aufgehängt. Die Box mit den Insekten wird durch einen speziellen Mechanismus von außen geöffnet, so dass sich die Hornissen wieder um ihre Waben kümmern können. Nach einiger Zeit öffnen die Fachleute die Fluglöcher am großen Kasten, und "die Hornissen können wieder ihr normales Leben leben", heißt es. Dass Hornissenstiche nicht lebensgefährlich sind, können die Fachberater aus eigener, allerdings schmerzhafter Erfahrung bestätigen. Fast jedes Jahr erwischt es einen von ihnen bei einem Einsatz. Zum Thema

