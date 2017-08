Mobile Dachrinnen auf den Köpfen

Bühl



Fest-Premiere in Neusatz Bühl (dh) - Eine Fest-Premiere gibt es am 5. und 6. August in Neusatz. Nachdem es das "Fest rund ums Wasserschloss" seit einigen Jahren nicht mehr gibt, haben drei Vereine ein neues Konzept entwickelt - mit Gaudi-Spielen, ergrauten Musikern und Gleitschirmflügen übers Tal (Foto: pr).