Spektakel in Wort und Musik

(red) - Über eine ausgewogene Mischung aus Kabarett und Musik freut sich Rüdiger Schmitt mit seinem Team vom Bühler Schütte-Keller im zweiten Saison-Halbjahr.

"Halt die Klappe, wir müssen reden!", behauptet der Kabarettist Frederic Hormuth am 16. September, wenn er wieder auf der Bühne steht. Einen festen Platz in der weltweiten Riege der Spitzengitarristen hat Gismo Graf, Shootingstar des Gypsy-Swing, eingenommen, der am 23. September mit seinem Trio zu Gast ist. Die beispiellose Laufbahn von Joan Baez, der musikalischen Galionsfigur der US-Bürgerrechtsbewegung, beschreibt der Musikwissenschaftler Jens Rosteck, wenn er am 28. September zur Premierenlesung (mit Diashow) seines neuen Buchs, "Joan Baez - Porträt einer Unbeugsamen", zu Gast ist.

Erneut freuen dürfen sich die Gäste am 30. September auf die Blues Company, wenn diese mal wieder rein akustisch auf der Bühne steht. "Ekstase in Würde" heißt das neue Programm des Kabarettisten Holger Paetz, Wahl-Münchner mit unterfränkischem Migrationshintergrund, der am 7. Oktober die Gäste begeistern wird, so der Veranstalter. Die Freunde der Klezmermusik kommen am 14. Oktober auf ihre Kosten, wenn "A Glezele Vayn" mit einer Mischung aus "jiddischer Melancholie und Allgäuer Bergkäs'" die Bühne betritt. Sie stehen für musikalischen Entdeckergeist, schrägen Humor und unverwüstlicher Spielfreude. Unter dem Motto "The Sound of Blues & Steel guitar" steht der Auftritt des Folkblues-Gitarrist Peter Funk am 21. Oktober und seinen musikalischen Gästen. Funk & Co. lassen die kurze, aber intensive "Golden Era" der National Resonatorgitarren wieder aufleben.

"Mörderische Texte" gibt am 25. Oktober Arnold Küsters zum Besten. An diesem Abend liest der gebürtige Breyeller Kurzkrimis und kriminelle Gedichte wie "Trecker ins Jenseits", "Das Leben ist kein Picknick", "Gülle-Queen" und "Emma beinhart". Henning Venske, einer der herausragenden Protagonisten und Altmeister des politischen Kabaretts in Deutschland, gehört zu den scharfzüngigsten und bissigsten Kommentatoren seines Genres. Über ihn darf man sich am 28. Oktober freuen, wenn er sein Programm "Satire - gemein aber nicht unhöflich" präsentiert. Gwennyn ist die Neuentdeckung im Genre zeitgenössischer bretonischer Lieder. Als "keltische Folk-Pop-Musik" bezeichnet sie selbst ihre Musik, die am 4. November erklingen wird.

Zu einem Workshop ist am 11. November von 13 bis 16 Uhr ein Jazzband-Coaching mit East Drive angesagt. Am 12. November gastiert die Band im Rahmen des Jazztivals im Keller. Special Guest ist Vitaliy Zolotov, der zu den innovativsten Jazzgitarristen der neuen Generation zählt. Im Trio mit Bodek Janke und Philipp Bardenberg verbindet er Worldmusic-Elemente und pulsierenden Jazz.

Einen Hörgenuss der Extraklasse versprechen am 18. November auch die Gitarristen Peter Autschbach und Ralf Illenberger. Illenberger war von 1977 bis 1987 Teil des legendären Duos "Kolbe & Illenberger".

Zum letzten Mal kommt mit "Irrsinn & Idyll" am 28. November das Musik-Kabarett Quartett "Gankino Circus" nach Bühl. Als "weltmusikalisches Schauspiel, kabarettistisches Spektakel, subkulturelle Sensation" beschrieb die Süddeutsche Zeitung das Programm. Mit "Leise ist laut genug" blickt Mario Hené auf ein 40-Jahr-Jubiläum zurück, am 2. Dezember gastiert er im Schütte-Keller. Nachdem 1977 sein Debüt-Album "Lieber allein, als gemeinsam einsam" erschien, ist diese Textzeile bis heute ein geflügeltes Wort.

Zum Jahresabschluss hat die Schütte-Keller Crew am 9. Dezember erneut den Musikkabarettisten Matthias Reuter eingeladen, der sein viertes Abendprogramm "Auswärts denken mit Getränken" präsentieren wird. Weitere Infos und Kartenreservierung im Schütte-Keller unter (07223) 250076, E-Mail: schuettekeller@web.de