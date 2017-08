Kein Durchkommen am Fastnachtssamstag

Bühl - Sie ist sicherlich die Hauptverkehrsader im Blumendorf: die Weitenunger Straße. Sie erstreckt sich in Summe 3,7 Kilometer von Leiberstung bis nach Müllhofen. Den Bühler Ortsteil Weitenung durchquert sie mit knapp 900 Metern - 900 Meter Straße, auf der täglich mehrere Tausend Autos fahren und an der einige Bewohner ihr gesamtes Leben verbracht haben.

Wie zum Beispiel der 93-jährige Bernhard Edelmann. Er wurde im Jahr 1924 in der heutigen Weitenunger Straße 6 geboren und ist bis auf die Jahre des Krieges und der Gefangenschaft - also zwischen 1942 und 1948 - dort zu Hause.

Noch heute kann er sich daran erinnern, wie er damals als Kind mitten auf der Straße gespielt hat. "Früher bestand die Straße noch aus Schotter, ohne Gehwege, lediglich die Regenrinnen waren gepflastert. Autos gab es zu meiner Kindheit noch nicht viele", erinnert er sich an die Jahre vor dem Krieg. Zu der Zeit, so Edelmann, gab es in Weitenung und auf den Straßen "mehr Kühe als Autos".

Das hat sich mittlerweile geändert. Die Weitenunger Straße ist stark befahren. "Mir ist das zu viel", sagt Edelmann. Ein Argument dafür hat auf der anderen Seite Patrick Weiss. Er ist vor wenigen Wochen in die Weitenunger Straße gegenüber dem Rathaus mit seinem Versicherungsbüro gezogen. "Ich kann dem Verkehr auch etwas Positives abgewinnen. Immerhin sehen viele meine Schaufenster und wissen dadurch, dass wir jetzt hier vor Ort sind."

Ortsvorsteher Daniel Fritz hofft im Namen vieler Anwohner auf die Fortführung der B3. "Das wird den Durchgangsverkehr hoffentlich um einiges mindern. Gerade Lkws, die von der Autobahn kommend über das Schiftunger Tor zum Airpark wollen, nutzen die kurze Strecke über die Weitenunger Straße - in umgekehrter Richtung natürlich genauso", erklärt er.

Das gewerbliche Leben entlang der örtlichen Hauptverkehrsader ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Martina Huck ist 54 Jahre alt und lebt schon genauso lange gegenüber dem Rathaus. Sie erinnert sich noch daran, "dass man sich hier in der Straße früher selbst versorgen konnte - und zwar in den Läden von Frida und Annemarie. Dort gab es alles, was man brauchte". Auch die Schule, erinnert sich Huck, war früher gegenüber im Rathaus untergebracht. Zwei ihrer älteren Geschwister hatten es daher nicht sehr weit bis auf die Schulbank. In ihrer Kindheit wurde allerdings bereits weniger auf der Straße gespielt. Zwar gab es damals noch keine "Playstation" oder Smartphones, der Verkehr aber war schon deutlich stärker als zu Kindheitszeiten von Bernhard Edelmann.

Martina Huck, als langjähriges Gardemädchen und spätere Trainerin, vergisst natürlich nicht zu erwähnen, dass in der "Fastnachtshochburg" Weitenung jedes Jahr am Fastnachtssamstag der große Umzug über die Weitenunger Straße seinen Lauf nimmt. Auch die Gastronomie hat in Weitenung, vor allem natürlich an der ehemaligen Hauptsraße, wie sie vor der Eingemeindung hieß, stark abgenommen. Täglich geöffnet hat dort nur noch die Linde von Nadine Schubert. "Für uns ist der Standort an der Weitenunger Straße ideal. Direkt am Knotenpunkt mit Rat- und Feuerwehrhaus, kann man uns gut sehen. Das ist wichtig, da wir viele Gäste von außerhalb haben."

Entlang der 900 Meter stehen Informationen der Stadtverwaltung Bühl nach 55 Häuser, in denen 222 Personen leben. Neben dem Rathaus, der Feuerwehr und zwei Kreditinstituten befinden sich auch das Pfarrhaus und die Kirche an der Hauptverkehrsader.