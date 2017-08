Von der Bühlerhöhe ins Höllental

(red) - Die Krimi-Lesungen auf der breiten Außenterrasse der Mediathek haben Tradition beim Bühler "Kultursommer". Nachdem im vergangenen Jahr die aus Fautenbach stammende Wahl-Kölnerin Brigitte Glaser die Buchpremiere ihres Bestsellerromans "Bühlerhöhe" in Bühl feierte, nimmt in diesem Sommer ein gebürtiger Schwetzinger, der in Nordbaden aufgewachsen ist, am Autorentisch Platz: Thomas Erle liest am kommenden Freitag, 20 Uhr, aus seinem aktuellen Schwarzwald-Krimi "Höllsteig".

Der Eintritt ist frei, für eine musikalische Begleitung sorgt der Saxofonisten Rainer Wahl aus Gutach. Bei nasser Witterung werden die Krimi-Fans im Bürgerhaus Neuer Markt unterhalten.

Der Weiler Höllsteig liegt im Höllental, einem tief eingeschnittenen, teils schluchtartigen Tal im Südschwarzwald. "Höllsteig" ist der dritte Roman um den Weinhändler Lothar Kaltenbach am Kaiserstuhl. Im Weinberg dessen Onkels wird ein unbekannter Toter gefunden. Am Tag darauf verschwindet Kaltenbachs Freund Walter spurlos. Als er erfährt, dass ein vor kurzem entlassenes ehemaliges RAF-Mitglied und Freund von Walter wieder zurückgekehrt ist, macht sich Kaltenbach an die Ermittlungen. Die Spuren führen ihn weit in seine eigene Vergangenheit der Siebziger Jahre zurück. Haben die Verwicklungen von damals auch mit den Morden von heute zu tun? Nach dem Studium in Heidelberg zog es Erle (Jahrgang 1952) auf der Suche nach Abenteuern rund um die Welt. Es folgten 30 Jahre Tätigkeit als Lehrer, zuletzt als Inklusionspädagoge. Parallel arbeitete er als Musiker und Schriftsteller, seit 20 Jahren lebt er in der Region Freiburg. Er verfasste zahlreiche Kurzgeschichten, sein erster Kurzkrimi erschien 2008. Im Jahr 2010 erhielt Erle den Freiburger Krimipreis, ein Jahr später eine Nominierung für den Agatha-Christie-Krimipreis. "Teufelskanzel", der erste Roman der Krimireihe um den sympathischen Weinhändler Kaltenbach, erschien 2013 und wurde auf Anhieb ein Erfolg.