Der Iron Man aus Sasbach Von Sophia Körber Sasbach - 3,8 Kilometer schwimmen, 182 Kilometer radeln und 42,195 Kilometer laufen - diese Strecken gilt es für Clemens Weber am Sonntag, 13. August, zu überwinden. Bereits zum fünften Mal stellt sich der Sasbacher der Herausforderung, dieses Jahr erstmals in der Altersklasse "Männlich 60". Zeit für eine große Party zu seinem gestrigen 60. Geburtstag blieb ihm nicht, denn er ist bereits am Montag nach Hamburg gereist, um zur Ruhe zu kommen. Alkohol, Kaffee und sogar Tee sind tabu. Seit Sonntag gibt es nur Proteine. "Ab Donnerstag schlage ich mir dann den Bauch mit Kohlenhydraten voll, damit die Energie direkt in den Muskeln gespeichert wird", erklärt Weber sein Vorgehen, das er sich hauptsächlich durch Fachliteratur angeeignet hat. Seine Frau, die drei Töchter und zwei Schwiegersöhne in spe reisen am Freitag nach, um ihn an der Ziellinie in Empfang zu nehmen. Erst spät hat der 60-Jährige mit dem Sport angefangen. "Früher bin ich nur Motorrad gefahren", sagt der durchtrainierte Bauingenieur und schmunzelt. Vor 15 Jahren hat Clemens Weber aufgehört zu rauchen und hatte innerhalb von sechs Monaten 16 Kilo zugenommen. "Das war absolut kein Wohlfühlgewicht mehr." Den ersten Marathon lief er 2004, zwei Jahre später folgte der erste Iron Man. Mittlerweile sind daraus zehn Marathons, vier Iron Man und zahlreiche kleinere Läufe geworden. Eine genaue Zeit, in der Weber den Iron Man absolvieren möchte, hat er nicht vor Augen. Im Durchschnitt braucht er ungefähr zehn Stunden und 30 Minuten. Zum Vergleich: Ein Profi benötigt ungefähr acht Stunden. Sein Ziel ist es, unter die ersten fünf in seiner Altersklasse zu kommen. Dafür muss er sich gegen 44 Konkurrenten durchsetzen. Bisher stand er jedes Mal auf dem Treppchen und erst kürzlich im Juni kämpfte sich Weber auf den dritten Platz in seiner Altersklasse beim Half Iron Man im Kraichgau. Welche Gedanken kreisen im Kopf bei mehr als zehn Stunden starker körperlicher Belastung? "Das war das letzte Mal, dass ich mir das antue", antwortet er. Das Schwimmen und Fahrradfahren machen meistens Spaß, erst beim Marathon am Ende wird es ungemütlich, sagt Weber. "Wenn man aber einen guten Tag erwischt hat, andere Teilnehmer überholt, dann bereitet einfach alles Freude." Ans Aufgeben während eines Iron Mans hat Weber noch nie gedacht. "Die eine Sekunde, in der man die Ziellinie überquert, ist die Sekunde im Leben. Dieses Gefühl kann man mit keinem Geld der Welt kaufen", schwärmt er. Wenn dann die Familie auf einen wartet, sei es perfekt. Genau diese Momente treiben ihn an.

