Kleinod deutscher Weinkultur

Lauf - Die älteste urkundlich erwähnte Weintrotte Deutschland steht in Lauf. Das handwerkliche Meisterstück erzeugte bereits im 16. Jahrhundert edlen Rebensaft und wurde bis in die 1950er Jahre voll genutzt. Heute ist die Trotte eine Attraktion für Touristen.

Es muss ein großer Meister seiner Zunft gewesen sein, der einst die Trotte auf dem Alsenhof fertigte. Denn die 300 Zentner schwere Presse mit dem acht Meter langen Balken ist bis heute voll funktionsfähig. Fast alle Bestandteile sind aus Eichenholz gefertigt, nur das Trottbrett ist aus Fichte, um die Fugen schließen zu können (siehe "Zum Thema").

Und selbst zu den Anfangszeiten der Weinproduktion in Lauf dürfte der dort gewonnene Rebensaft, meist Riesling, von guter Qualität gewesen sein. "Abnehmer waren etwa Adlige oder der Bischof von Straßburg", berichtet Helmut Hauser. Er ist seit zehn Jahren Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Lauf, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Trotte zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zumachen.

Der Weg dahin war nicht immer einfach. 1970 war das Trott- und Weinhaus bereits halb zerstört, nur ein einfaches Dach schützte die Konstruktion vor dem völligen Zerfall. Mit Erlaubnis der privaten Eigentümer machten sich die Vereinsmitglieder damals an die Restaurierung des landwirtschaftlichen Kleinods. Das Ergebnis kann sich bis heute mehr als sehen lassen.

Ein schmuckes, urgemütliches Fachwerkhäuschen ist entstanden, das von Mai bis Oktober jeden Sonntag für Besucher geöffnet ist, die mit Getränken, Kaffee und Kuchen bewirtet werden. 39 Sitzplätze stehen zur Verfügung, die zudem gerne von Firmen oder Vereinen für wenig Geld angemietet werden können. Nicht geöffnet ist die Trotte allerdings in den kalten Monaten, so Hauser: "Im Winter bekommen wir sie einfach nicht beheizt." Der zu den Öffnungszeiten ausgeschenkte Wein stammt aus Sasbachwalden, denn die Laufer Winzer liefern ihre Trauben heute an den "Alde Gott" ab.

Kulturverein bietet Führungen an

Jedenfalls geht den 112 Mitgliedern des Kultur- und Heimatvereins, die zudem die Kunst- und Hobbyausstellung im November organisieren sowie das Hardsteinkreuz und die Tafeln im Ort pflegen, die Arbeit nicht aus. So wurde jüngst die prächtige Außenanlage mit geschützten Sitzplätzen unter einer Pergola, Steinmauern und Blumenbeete wieder auf den neuesten Stand gebracht. Neben den Unterhaltungsarbeiten gehören auch Führungen zum Programm.

Diese bietet Hauser auf Anmeldung gerne an, sie finden aber genauso spontan statt, wenn der Vorsitzende gerade an der Trotte arbeitet und eine interessierte Wandegruppe vorbekommt, zumal Ziegenpfad und Friedenspilgerweg dort vorbeiführen. Die Besucher werden dann auch in den unter der Trotte gelegenen Keller geführt, wo verschiedene Gerätschaften für die Lese und die Traubenverarbeitung gezeigt werden. Nebenbei gibt es viele Informationen.

So hat der Hof häufig die Besitzer gewechselt. Meist war er in Händen adliger Geschlechter, zeitweise gehörte er dem Kollegialstift zu Baden-Baden, deren Chorherren ihre Weinkeller gerne mit dem Alsenhofer füllten. Von einer Rekordernte wird 1808 berichtet. Aus dem Alsenhof wanderten 16 000 Liter in die Keller des Stifts.

"Ich weiß, dass es viel Arbeit macht. Es ist aber auch eine Genugtuung, wenn man bestätigt bekommt, dass man es gut macht", erklärt Hauser den großen Einsatz der Mitglieder, die meisten davon Rentner. Noch gibt es keine Probleme trotz der vielen Einsätze, dennoch würde man sich über jüngere Interessierte an der Laufer Weingeschichte doch freuen. Von der Gemeinde gibt es eine finanzielle Anerkennung für die Vereinsarbeit.

Viele Besucher haben die Laufer Trotte seit 1970 bis heute besucht, einer der bekanntesten war Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger, der im August 1971 mit seiner Frau vorbeischaute.

Eine gute Gelegenheit, die Trotte in Lauf kennenzulernen, besteht am Sonntag, 24. September. An diesem Tag findet ab 11 Uhr das Herbstfest mit Mittagstisch statt.