Arbeitslosengeld trotz Job kassiert

Der 55-jährige Angeklagte schien sichtlich konsterniert über sein Vergehen. Er habe sich doch noch nie etwas zuschulden kommen lassen, beteuerte er und sprach von einer Kette von Zufällen. Er blätterte dabei eifrig in einem Stoß von Papieren vor sich und machte letztlich restlose Unwissenheit geltend. Dass diese nicht vor Strafe schützt, versuchte ihm dann die Staatsanwältin schnell klarzumachen. Und sie stellte ihm auch die Frage, warum er sich denn nicht sofort nach Arbeitsantritt bei der Arbeitsagentur gemeldet habe, worauf er doch deutlich beim Bezug des Arbeitslosengeldes hingewiesen worden sei.

Das könne er sich eigentlich gar nicht so richtig erklären, meinte der Angeklagte und schilderte daraufhin die in seinen Augen untragbaren Verhältnisse an seinem neuen Arbeitsplatz, den er ja schließlich schon wieder nach vierzehn Tagen aufgegeben habe. Von ausbeuterischen Zuständen war die Rede und davon, dass auch von beiden Seiten noch keine Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag geleistet worden sei, und so könne man also auch gar nicht von einem eigentlichen Arbeitsverhältnis sprechen. Das veranlasste den Richter zu bemerken, dass auch mündliche Vereinbarungen bindend seien.

"Arbeitsrechtlich kenne ich mich da nicht so aus. Da ist wirklich vieles schiefgelaufen, jedenfalls war es nicht meine Absicht zu betrügen!", betonte der Angeklagte noch einmal ausdrücklich. Wie vom Angestellten der Arbeitsagentur zu erfahren war, hatte er auch schon mit der Rückzahlung der 964 € Euro in Raten begonnen.

Dass der Beschuldigte später allerdings versucht haben soll, den Arbeitgeber dazu zu überreden, seine kurzfristige Beschäftigung als Praktikum zu deklarieren, um nicht als Arbeit zu gelten, war für die Staatsanwältin Grund genug, sein Verhalten in Richtung Betrug zu werten. So legte sie dem Angeklagten nahe, seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzuziehen, denn die Geldstrafe, die sie bei seinem relativ hohen Verdienst fordern müsse, liege definitiv höher als die Summe des Strafbefehls von 700 Euro€.

Man sah dem Angeklagten an, dass er mit sich kämpfte. Er wisse ja gar nicht, wie er die 700 €Euro Strafe bei seinen vielen Schulden bezahlen solle, meinte er und wollte schließlich die Entscheidung in die "gnädigen Hände" des Richters legen. Doch auch Richter Schrägle mochte dem Angeklagten keine günstigere Entscheidung in Aussicht stellen, also empfahl auch er, den Einspruch zurückzuziehen, mit dem Hinweis, dass die Möglichkeit bestehe, die 700 Euro € in Raten abzuzahlen.

Somit blieb dem Angeklagten die Qual der Wahl erspart, und er zog seinen Einspruch gegen den Strafbefehl schweren Herzens zurück.