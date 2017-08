"Das Schicksal hat es ganz gut mit mir gemeint"

Das Leben hielt so manche Überraschung für ihn bereit - mit erheblich mehr Höhen als Tiefen. In der Replik bleibt als ganz persönliche Inventur: "Ich wollte alle Aufgaben, die mir zufielen, korrekt und anständig machen. Ich glaube, das ist mir gelungen. Ich bereue und bedauere nichts."

Die Wiege von Gerhard Helbing stand eher zufällig in Berlin. Vater Friedrich, ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau und ein "Eisenbahngenie vor dem Herrn", war von der Deutschen Reichsbahn in die Hauptstadt beordert worden. Später zog es die vierköpfige Familie nach Karlsruhe, wohin der Vater zur Reichsbahndirektion versetzt wurde. Die Odyssee war damit nicht beendet. Nach einem Bombenangriff der Alliierten auf die Fächerstadt verschlug es die Helbings in einem Güterwaggon nach Konstanz. Dort legte Gerhard Helbing 1956 am humanistischen Heinrich-Suso-Gymnasium das Abitur ab. Hier wurde er auch alemannisch sozialisiert. Das Studium an der Technischen Hochschule Fridericiana in Karlsruhe beschloss er als Diplom-Ingenieur Architektur und Städtebau.

Nach der Großen Staatsprüfung war er bei der Staatlichen Hochbauverwaltung Baden-Württemberg zuletzt Leitender Baudirektor. Es lockte eine Karriere als Chef der Bauverwaltung bei der Oberfinanzdirektion Karlsruhe.

Doch das Leben erwies sich als Wundertüte. In Bühl standen 1989 Oberbürgermeisterwahlen an. Den dortigen Stelleninhaber zog es nach Baden-Baden. Die örtliche CDU tat sich mit der Nachfolgersuche schwer, ansonsten standen lediglich schillernde Bewerber auf der Matte. Die beiden damaligen SPD-Stadträte Rotraut Jordan und Ernst Riebel erkannten die Gunst der Stunde für einen Politikstil-Wechsel fernab einer jahrzehntelangen Unions-Allmacht und plagten Gerhard Friedrich Hermann Helbing, wie er vollständig heißt, er möge doch in Bühl als OB kandidieren.

Der damalige Hörfunkredakteur im SDR-Studio Karlsruhe und frühere Bühler BT-Lokalchef, Bernd Ploczitzka, erklärte ihn für verrückt, überhaupt Gedanken nachzuhängen, "in dem schwarzen Nest Bühl" antreten zu wollen. Helbing schwankte und fragte seinen "großen Bruder", den Karlsruher Rechtsanwalt Dr. Peter Paepcke. Und der riet: "Mach's, aber Du musst damit rechnen, dass Du gewählt wirst!" Bürgermeisterwahlen im Ländle seien nämlich immer für Überraschungen gut.

"Im Rothus hockt ein Kommunischt"

Beim ersten Wahlgang am 27. August 1989 lag CDU-Bewerber Schandel mit 46,4 Prozent vor Helbing (40,3) - und das nach dessen gerade mal vierwöchigem Wahlkampf. Die Sensation war dann aber am 17. September perfekt: 50,5 Prozent der Wahlbürger katapultierten den damals 52-jährigen Helbing in den Rathauschefsessel.

Unbeschreiblicher Jubel und Bravo-Rufe brandete auf dem mit über 1000 Bühlern bevölkerten Marktplatz auf. Sektkorken knallten. SPD-Stadtrat Siegfried Eith schlug vor lauter Glückseligkeit Salti rückwärts über die Hauptstraße in die Schwanenstraße, und sein Fraktionschef Heinz Ziegler lief (angeblich barfuß) in der Morgendämmerung des nächsten Tages in die Wallfahrtskirche Maria Linden, um vermutlich dem lieben Gott persönlich zu danken.

Noch-Amtsinhaber Ulrich Wendt rief in die Menge: "Das ist heute keine griechische Tragödie, sondern Ausdruck einer demokratischen Wahl!"

Später erfuhr der erste "rote" Bühler OB, wie eine Bühlerin einem Nachbarn nach dessen Rückkehr aus dem Urlaub die schier unglaubliche Nachricht überbrachte: "Im Rothus hockt jetzt ein Kommunischt!"

Gerhard Helbing war aber weder ein "roter OB", geschweige ein Kommunist, sondern ein um Ausgleich, Fairness und Augenmaß bedachtes Stadtoberhaupt, dem der kommunale Frieden über alles ging. Und er erwarb sich aufgrund seiner Kompetenz, seiner Überparteilichkeit, menschlichen Kompetenz, seiner Intellektualität und seines uneitlen Wesens rasch auch die Sympathien jener Bürger, die ihn nicht gewählt hatten.

Und er setzte Akzente in der Kommunalpolitik. Stellvertretend seien die Gründung der Partnerschaften mit Schkeuditz und Kalarasch genannt, die Weichenstellung für das neue Gewerbegebiet Bußmatten, die Konversion in der Weststadt, die Sanierung des Hänferdorfs, Erweiterungen von Schulen und Kindergärten oder die Unterstützung der Konversion in Söllingen.

Besonders stolz ist Helbing aber auf die Umgestaltung der alten Stadthalle zu Bühls "guter Stube", den Friedrichsbau.

Rückblickend nennt der Jubilar das Bürgermeisteramt als einen der "schönsten Jobs, den man sich wünschen kann" - vorausgesetzt, dass man sich uneigennützig und ohne Eitelkeiten einbringt und das Dienen vor das Herrschen stellt".

Gerhard Helbing genießt mit seiner Ehefrau Eva den wohlverdienten (Un-)Ruhestand. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Grundstücksbewertungen, Mieten und Pachten ist der belesene und hochgebildete Wahl-Bühler fürs Altenteil noch viel zu rüstig. Begegnungen mit ihm waren und sind wahre Feste für Hirn, Herz und Seele. Der mit viel (hintergründigem) Humor ausgestattete Gemüts- und Genussmensch hat es immer mit dem Motto gehalten: Leben und leben lassen. Und so darf er zu Recht auch ein "gutes Lebensgefühl" mit in ein neues Jahrzehnt nehmen.