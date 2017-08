Heimatverbunden und doch leicht "freaky"

Bühl - Die Herdplatten sind weiterhin kalt, doch zumindest in der Gerüchteküche ist der Dampf raus. Nach dem Kauf des "Badischen Hof" durch den Architekten und Immobilienentwickler Jürgen Grossmann (55) sind der Pachtvertrag mit Martin Foshag (53) geschlossen und weitere, entscheidende Personalentscheidungen getroffen: Küchenchef wird Mario Aliberti (25), Restaurantleiterin Ulrike Bohrmann (42).

Auch die Eröffnungstermine wurden inzwischen der Realität angepasst. Derzeit befinden sich die Umbauarbeiten in vollem Gange. Im Wesentlichen geht es um eine umfangreiche Modernisierung von Restaurant und Bar. Letztere wird nach aktuellem Bauzeitenplan am letzten September-Wochenende eröffnet, Restaurant und Hotel sollen am 1. November folgen. Sollte sich im Herbst ein Altweibersommer etablieren, kann sich Martin Foshag eine Bewirtschaftung im Biergarten bereits im Oktober vorstellen.

Überhaupt ist er felsenfest überzeugt: "Das wird eine tolle Location, die auf Regionalität, allerbeste Zutaten und ein modernes Ambiente setzt."

Dafür soll auch Ulrike Bohrmann sorgen. Aufgewachsen ist sie gerade mal drei Häuser entfernt vom "Badischen Hof" südlich des Sonnengässchens. An der Waldorfschule in Offenburg erwarb sie die Fachhochschulreife und begann danach eine Lehre im Brenners Park-Hotel in Baden-Baden. Weil sie ehrgeizig war und immer noch ist, ließ sie sich an der Hotelfachschule Heidelberg zur Restaurantmeisterin ausbilden. Das befähigt sie, den Titel als staatlich geprüfte Gastronomin zu tragen.

Das alles liegt inzwischen 15 Jahre zurück. Es folgten Anstellungen in angesehenen Häusern, deren Namen sie aber diskret für sich behält. Gereizt hat sie eine "neue, große Herausforderung". Das Bühler Traditionshaus will sie "wiederbeleben". Sie schätzt auch, dass sie von Anfang an in die Auswahl der technischen Ausstattung und das Ambiente-Refreshing eingebunden ist. Ganz nebenbei: Seit 2006 sitzt sie im Prüfungsausschuss für Restaurantfachleute der IHK Karlsruhe.

Ihr zur Seite stehen wird an ihrem neuen Arbeitsplatz Julia Haak (27), die ebenfalls in einem Baden-Badener Luxushotel zur Restaurantfachfrau ausgebildet wurde.

25-Jähriger wird Küchenchef

Für die Küche, glaubt Foshag, zwei junge, kreative und erfolgshungrige Kochlöffelartisten verpflichtet zu haben. Küchenchef Mario Aliberti hat italienische Wurzeln, stand bereits am Herd im Bayerischen Hof (München), im Rastatter Szenelokal Avocado und zuletzt in einem Baden-Badener Restaurant. Seinen Kochstil beschrieb er einmal so: "Es sollte nicht zu abgehoben werden, aber freaky darf es schon sein. Essen soll ja auch Spaß machen!"

Ihm zur Seite steht Oskar Massier. Frühere Stationen des heute 24-Jährigen waren der Bütgenbacher Hof (Ostbelgien), die MS Europa 2 und zuletzt der gleiche Betrieb, in dem Aliberti arbeitete.

Foshag schwärmt: "Beide kochen klasse." Er schiebt aber schnell hinterher: "Bevor es Gerede gibt: Wir wollen keinen Stern, sondern eine gute Küche für jedermann. Wir setzen auf Schwarzwald in cool, auf modern interpretierte badische Kochkunst."

Etwas abgerückt ist Jürgen Grossmann inzwischen von seinen Vorstellungen hinsichtlich des Hotelbetriebs. Ursprüngliche Überlegungen gingen von einem Boarding-House-Prinzip mit mehrmonatigen Festbuchungen aus.

Die aktuellsten Wasserstandsmeldungen sehen einen klassischen Übernachtungsbetrieb vor. Bei dem Alternativmodell hätten die Zimmer mit Kochgelegenheiten nachgerüstet werden müssen. Von den 25 Zimmern sind derzeit - bei laufendem Baubetrieb im Erdgeschoss - fünf belegt.

Kulinarische Events mit Livemusik

Einen speziellen Barkeeper sieht das aktuelle Personaltableau noch nicht vor, das neue Konzept dafür Schwarzwälder Tapas-Abende mit Manuel Wassmer als kulinarischem Begleiter, Anti-Pasti-Events, Lesungen oder Livemusik - das alles bei Öffnungszeiten von Mittwoch bis Sonntag ab etwa 17 Uhr. Sonntagmittags ist zudem "Brunchtime".

Neu wird die Philosophie im neuen "Badischen Hof" sein: Heimat. Damit wollen die Betreiber das Thema Regionalität betonen. Und sie wollen auch in ethischen Aspekten Maßstäbe setzen - mit Produkten aus artgerechter Tierhaltung, Saisonalität und Frische. Bezeichnenderweise heißt die Betreibergesellschaft "Heimat Gastronomie Betriebs GmbH" mit Martin Foshag als Geschäftsführer. Dieser erklärt: "Wir wollen einen eigenen Stil: modern und doch heimatverbunden." Und dabei will er nicht ausschließen, dass unter diesem Gesichtspunkt, pfiffig-modern interpretiert, auch Schwarzwälder Bollenhut und Kuckucksuhren als Stilelemente auftauchen können.