Neue Handy-App führt zu den Hofläden Ottersweier (mig) - "Mir gefällt es hier saugut", gestand SWR4-Moderatorin Stefanie Czaja auf dem Aspichhof. Ein Team des Hörfunksenders verbrachte im Rahmen der landesweiten "Hofladenwoche" des Ministeriums für Ländlichen Raum einen Tag in Ottersweier und stellte den Gutshof vor. Beim Hofhock in der urgemütlichen alten Tenne wurde den Besuchern nahe gebracht, was das Besondere an dem Betrieb ist. "Wir waren mehrmals im Radio. Da wurde unsere Molkerei, unsere Gärtnerei, die Bäckerei und der Hofladen vorgestellt", so Betriebsleiter Simon Glaser. Nachmittags nutzten viele Besucher die Möglichkeit, Kaffee und hausgemachte Kuchen zu genießen. Sie wurden bei freiem Eintritt zusätzlich verwöhnt mit Live-Musik von Sängerin Annette Kienzle und Gitarrist Werner Acker von der SWR4-Band. Die Stimmung war so gut, dass die Besucher fröhlich mitsangen zu "Old McDonald" und "Er gehört zu mir". "Wir haben Menschen getroffen, die mit Begeisterung ihr Arbeit machen, und Kunden, die echtes Interesse an der Herkunft ihrer Lebensmittelhaben." Das freute Andrejs Gramatins, den Projektleiter der Regionenchecks bei SWR4. Stefanie Czaja gab zu, dass sie dachte, ein Hofladen sei wie jeder andere und dass es derer gar nicht viele gebe. Das stimme für Stuttgart, aber nicht für das übrige Land. Sieben Hofläden seien es allein in Ottersweier und Umgebung, berichtete Tobias Wald, Mitglied des Landtags, über seinen Wohnort. Der CDU-Politiker wies auf eine neue Hofladen-Handy-App des Ministeriums für Ländlichen Raum hin. Die Sucheingabe "von daheim" genüge, um fündig zu werden. Aufgeführt seien Öffnungszeiten und Telefonnummern, auch könne man sich zum Beispiel einen Rahmkäse bestellen. Wald wünschte sich, dass sich alle Hofläden für diese App registrieren lassen. Dass auf dem Aspichhof der soziale Aspekt eine große Rolle spielt und man hier acht Männern mit psychischen Erkrankungen ein Zuhause und einen Lebensinhalt gibt, das schilderte Sozialpädagogin Susanne Jungbauer. Die Leiterin des Hofladens, Marianne Glaser, berichtete von 500 verschiedenen Produkten, die auf dem Hof hergestellt werden. Mit viel Handarbeit und ohne Fertigmischungen oder Geschmacksverstärker gehe man ans Werk. Die Radiomacher ließen sich einen ganzen Tag lang herumführen und zogen dann weiter zur Marktscheune nach Berghaupten. Was Stefanie Czaja in Ottersweier am besten geschmeckt hat? Lyoner und Bauernbaguette.

