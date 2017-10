Lebensraum für Libellen

Bühl - Die Wasserqualität des Kleinen Hägenichsees zu verbessern und damit Lebensraum für Libellen und Wasserpflanzen zu schaffen, ist erklärtes Ziel der Stadt Bühl. Der Weiher liegt inmitten des Natur- und Landschaftsschutzgebiets Waldhägenich und leidet unter Sauerstoffmangel. In jüngerer Vergangenheit bildete der See einen Zankapfel zwischen Anglern und der Stadt, der das Gewässer gehört. Inzwischen haben sich die Wogen offensichtlich geglättet.

Schutzgebietsbetreuer Joachim Doll notierte in seinem jetzt vorgestellten Jahresbericht zum Zustand des Sees: "Er ist stark eutroph." Das heißt: Es gibt ein schädliches Überangebot an Nährstoffen im Wasser. Um einem Umkippen des Gewässers vorzubeugen, hatte die städtische Forstabteilung im vergangenen Winter am südwestlichen Ufer eine Windschneise freigeschnitten. "Damit soll die Umwälzung verbessert werden, um ausreichend Sauerstoff in den See zu bringen", schildert Doll.

Der 13000 Quadratmeter große Weiher grenzt an drei Seiten direkt ans Naturschutzgebiet an und ist nur drei bis vier Meter tief. Er war in den 1960er Jahren durch Kiesabbau entstanden und hat Grundwasserkontakt. Weil er im Einstaubereich des Hochwasserrückhaltebeckens liegt, ist er von einem Damm umgeben, der - zum Schutz des Grundwassers - eine Überflutung verhindern soll. Der Damm weist jedoch im nördlichen Bereich Risse und Absenkungen auf. Seit zwei Jahren sei dieser aus Sicherheitsgründen gesperrt und müsse saniert werden, lässt Doll in seinem Bericht wissen. Betrieb und Unterhaltung liegen jedoch in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Gewässer beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Sanierung sei in die Prioritätenliste aufgenommen worden.

Mit der Untersuchung des Sees hatte die Stadt ein Fachbüro beauftragt, um eine Datengrundlage für das weitere Vorgehen zu erhalten. Ergebnis: Der Fischbesatz, vor allem mit Karpfen, ist zu hoch. Der Angelverein Hägenichsee Altschweier, an den der See verpachtet wurde, nachdem die Stadt vorübergehend eine eigene Betreuungsperson eingesetzt hatte, führte eine Reduktionsbefischung durch. Die gesetzliche Hegepflicht sei damit gewährleistet, so der Schutzgebietsbetreuer. Die Angler entfernten außerdem den Steg an der Südseite und schnitten neue Angelstellen frei

Für dieses Jahr sind vier Angeltage festgelegt worden. Die Angler sind angehalten, ihre Fänge an den Schutzgebietsbetreuer zu übermitteln. "Die Ergebnisse werden fortlaufend tabellarisch erfasst", so Doll. "In fünf Jahren wird bilanziert, ob eine Verbesserung der Wasserqualität erfolgt ist und inwieweit Bestandzunahmen bei Amphibien und Libellen in ausreichendem Maß erfolgt sind."