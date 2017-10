Viel erledigt, aber noch viel mehr zu tun

Lichtenau - Es könnte ein schönerer Morgen für Christian Greilach sein, um seine Stadt im besten Licht darzustellen. Dichter Nebel hüllt Lichtenau in einen grauen Mantel. Doch der Bürgermeister ist trotzdem gut gelaunt und motiviert, bei einer Fahrt durch die fünf Ortsteile zu präsentieren, was sich seit seinem Amtsantritt im Jahr 2010 alles getan hat - und was es in den kommenden acht Jahren noch alles zu tun gibt. Denn dass der 36-Jährige aus der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober als Sieger hervorgehen wird, steht mangels Herausforderer fest.



Die Rundtour startet an Greilachs Arbeitsplatz im Rathaus. Er hat sich Stichpunkte notiert mit Projekten seiner ersten Amtszeit, die es sich anzusteuern lohnt. Es ist eine lange Liste, die Fahrt wird zwei Stunden dauern. Die Vorbereitung und Routenplanung war dagegen schnell erledigt. Eine ähnliche Aufstellung hatte er bereits auf seiner Homepage veröffentlicht, um im Solo-Wahlkampf die Werbetrommel für sich zu rühren. "Auch wenn ich Alleinkandidat bin, ist es mir wichtig zu signalisieren, dass ich nach wie vor hart für Lichtenau arbeiten möchte", sagt er.

Erste Station: Kernstadt

Greilachs Privat-Pkw, ein Audi, steht nicht am Rathaus, sondern ein paar Meter weiter an der Gustav-Heinemann-Schule. Im Gegensatz zu anderen Kommunen gönnt Lichtenau seinem Schultes keinen Dienstwagen. Doch dieser Mangel an Privileg scheint ihn nicht weiter zu tangieren. Viel lieber spricht er über die Schule, die seit vergangenem Jahr ein Ganztagsbetrieb inklusive Mensa ist. Allerdings lernen und toben in den Räumen und Fluren seit 2013 nur noch Grundschüler, die Werkrealschule in Kooperation mit der Bühler Bachschlossschule ist ausgeblutet.

In direkter Nachbarschaft der Schule hat ein Großprojekt bereits deutlich Spuren hinterlassen, das dazu beitragen könnte, dass die Kinderzahlen nicht weiter schrumpfen: das Neubaugebiet "Warrett III". Auf dem 3,2 Hektar großen Areal schreiten die Erschließungsarbeiten voran, Bagger haben Bodenaushub zu hohen Hügeln aufgetürmt. In direkter Zentrumslage entstehen 26 Einzel- und Doppelhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser. Alle Bauplätze sind bereits verkauft. "Als Politiker werte ich es natürlich als positives Zeichen für die Stadt, dass die Menschen hierher wollen", sagt er. Aber Greilach ist auch Realist und will sich die hohe Nachfrage nicht ans eigene Revers heften: "Das ist bei der derzeitigen Marktlage in allen Städten das Gleiche."

Die kurze Fahrt zum nächsten Zwischenstopp, dem Kindergarten Rasselbande, führt über die Hauptstraße. Die Verkehrsbelastung war eines der Hauptthemen im Wahlkampf vor acht Jahren. Viel getan hat sich seitdem allerdings nicht. Bürgermeister und Gemeinderat würden die Ortsdurchfahrt gerne zur Tempo-30-Zone erklären, aber da spielen die übergeordneten Behören bislang nicht mit. "Ich bringe das Thema auf verschiedenen Ebenen immer wieder ein", sagt Greilach. Erfreulicheres zu berichten hat er am Kernstadt-Kindergarten, der im vergangenen Jahr für 370000 Euro umgebaut wurde und seitdem auch eine Krippengruppe beheimatet. Generell sieht der 36-Jährige die Stadt bei der Kinderbetreuung gut aufgestellt. Wer einen Platz benötige, bekomme einen, sagt er.

Der Bürgermeister setzt die Fahrt fort und steuert das Gewerbegebiet am südlichen Rand der Kernstadt an, wo das neue Verwaltungsgebäude der Firma Straub in die Höhe wächst. In der Nähe liegt auch ein 1900 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem in Zukunft eine Flüchtlingsunterkunft entstehen könnte. Doch bislang hat die Stadt die Unterbringung dezentral organisieren können. 73 Asylbewerber fanden in Lichtenau bisher eine vorübergehende neue Heimat - allerdings sind davon nur noch 40 da. "Wir haben eine relativ hohe Fluktuation", erklärt Greilach.

Zweite Station: Scherzheim

Greilach fährt weiter in seine bisherige Wahlheimat, nach Scherzheim. Als er 2009 die Wahl gewann, klingelte am Morgen nach dem Triumph in aller Herrgottsfrüh sein Handy. Es meldete sich ein Hauseigentümer, der ihm eine Wohnung anbot. Das künftige Stadtoberhaupt schaute sich noch zwei weitere Immobilien an, unterschrieb am Ende aber den Mietvertrag mit dem Anrufer. Bis zum Sommer dieses Jahres wohnte Greilach in Scherzheim. Erst allein, dann mit seiner Frau und schließlich auch mit Sohn und Tochter. Seit einigen Monaten ist die Familie aber umgezogen, ins Haus der Schwiegereltern in Ulm.

Auch in Scherzheim stoppt Greilach an der Schule. Die Verwaltung ist auf der Suche nach einer Nutzungsmöglichkeit für das leerstehende Gebäude. Und es könnte sich etwas tun. Laut Greilach hat sich ein Investor gemeldet, der Interesse daran hat, die ehemalige Bildungseinrichtung zur Wohnimmobilie umzufunktionieren. "Ich könnte mir eine solche Nutzung gut vorstellen", sagt der Bürgermeister.

Geld investiert hat die Stadt in den vergangenen Jahren in unmittelbarer Nachbarschaft in die Sanierung der Wasenhalle und für Arbeiten an der Rathausfassade.

Ein weitaus größeres Projekt könnte am nördlichen Ortsrand am Ende der Abtsgartenstraße entstehen. Der Ortschaftsrat hat den Wunsch, dort ein Wohn- oder Mischgebiet in ähnlichen Dimensionen wie "Warrett III" zu entwickeln. Greilach glaubt, die Umsetzung der Pläne könnte ein realistisches Ziel für die kommende Amtsperiode sein.

Dritte Station: Muckenschopf

Kurz hinter dem Muckenschopfer Ortseingang kommt dem Bürgermeister in der Lichtenbergerstraße ein Holztransporter entgegen. Sein Auflieger ist leer, offenbar hat er Baumstämme beim Sägewerk Keller abgeladen. Seitdem die Umsiedlung des Betriebs in den Nachbarort Rheinau gescheitert ist, gab es zu diesem Thema wenig Neues zu berichten. Greilach interpretiert diese Ruhe positiv. Verwaltung und Gemeinderat hätten ihr Vorgehen transparent und sauber gestaltet und so auch Verständnis bei den Betroffenen geschaffen, meint er. In dem Zusammenhang seien auch Investitionen getätigt worden, so in die Sanierung der Hanauerstraße und in den Verbindungsweg nach Scherzheim, an dem das Sägewerk liegt.

Greilach biegt ab in Richtung Eichwaldhalle und Kindergarten, wo die Stadt in den vergangenen Jahren ebenfalls investiert hat. In der Halle turnen Kinder umher, die beim Anblick des Bürgermeisterautos an die Scheibe rennen. Greilachs Zwillinge gingen bis vor den Sommerferien in Muckenschopf in den Kindergarten, jetzt sind sie nach Ulm gewechselt. "Sie fragen sich bestimmt, ob ich mit meinen Kindern zu Besuch komme", schmunzelt der Rathauschef, der noch einen kurzen Halt am Muckenschopfer Rathaus einlegt, dessen Fassade ebenfalls saniert wurde.

Vierte Station: Grauelsbaum

Die Idylle des Grauelsbaumer Baggersees genießt Greilach privat eher selten. Trotzdem ist er froh, dass die Sperrung des Gewässers vor zwei Jahren nur eine kurze Episode war und dort mittlerweile legal gebadet werden darf. "Mich haben damals einige Kollegen gefragt, warum ich mir das antue. Jetzt werden die Seen überall gesperrt - und die Kollegen wollen auf einmal wissen, wie wir das mit der legalen Badestelle hinbekommen haben", erzählt Greilach.

Nur einen Steinwurf von der Liegewiese entfernt liegt allerdings ein Problemfall, der in den vergangenen Jahren weit weniger positive Nachrichten schrieb: Das Gasthaus "Am Alten Fahr", das sich in städtischem Besitz befindet, steht leer, ein neuer Pächter ist nicht in Sicht. "Ortschaftsrat und Gemeinderat werden sich überlegen müssen, wie wir damit umgehen", sagt Greilach.

Während sich für die "Alte Fahr" in den kommenden acht Jahren eine Lösung finden lassen sollte, könnte die Zukunft eines anderen Orts in Grauelsbaum auch noch viel länger ungeklärt bleiben. Für das ehemalige Knecht-Areal wurde zwar schon vor knapp zehn Jahren ein Bebauungsplan aufgestellt, doch das Vorhaben ist höchst komplex. Im Boden des ehemaligen Produktionsstandorts schlummern giftige Altlasten, beim Grundstückseigentümer handelt es sich um das Saarland und zu allem Überfluss warten auch noch Gläubiger auf ihr Geld. "Es ist wie beim Mikado: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren", umschreibt Greilach die verworrene Situation, für die sich derzeit keine Lösung abzeichne.

Eine weitere enorme Herausforderung wartet im Untergrund von Grauelsbaum. Der Stadt stehen hohe Investitionen für das Entwässerungssystem ins Haus. "Das wird uns sehr beschäftigen", sagt Greilach, der das Thema in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats öffentlich gemacht hatte.

Schon abgeschlossen sind dagegen Sanierungsarbeiten am Rathaus in Grauelsbaum, nebenan ist die Alte Schule gerade eingerüstet. Einige Jahre vor Greilachs Amtsantritt war um dieses Gebäude ein heftiger Streit entbrannt, weil es die damalige Stadtverwaltung gegen den Willen des Ortschaftsrats verkaufen wollte. Der aktuelle Bürgermeister kann den Kosten für den Erhalt solcher Liegenschaften durchaus etwas Positives abgewinnen: "In gewisser Hinsicht ist das auch eine Art Vereinsförderung", verweist er auf den entsprechenden Nutzen der Räumlichkeiten.

Fünfte Station: Ulm

Der Schule in Ulm war nichtsdestotrotz keine Zukunft beschieden. An ihrem Platz wächst derzeit in beeindruckender Geschwindigkeit ein Pflegeheim in die Höhe. Als Greilach die Baustelle passiert, gerät er ins Schwärmen: "Das ist wirklich ein tolles Projekt, von dem alle profitieren." Das künftige Pflegeheim liegt an der Schulstraße, wo die Stadt vor zwei Jahren viel Geld im Untergrund verbuddelte, um die Kanalisation zu erneuern. Dieses Projekt soll in der Dekan-Nöltner-Straße fortgeführt werden, wodurch auch die Baugebiete Waldhag und Waldbühnd entlastet würden.

Endstation: Kernstadt

Der Kreis schließt sich. Der Bürgermeister fährt über die Mooser Straße zurück in Richtung Kernstadt, um einen letzten Halt auf der Schanz einzulegen. Die Entwicklung des Areals wird ihn ebenfalls in der kommenden Amtsperiode beschäftigen. Aktuell läuft dort die Erweiterung des Lebensmittelmarktes. Am ehemaligen Penny-Standort soll Ende des Jahres eine Netto-Filiale eröffnen. Auf der Grünfläche gegenüber plant die Drogeriemarktkette Rossmann einen Neubau. "Uns gehen die Aufgaben nicht aus", sagt Greilach.