Rangerin aus Leidenschaft Bühl (efi) - Heidrun Zeus bringt stets und gerne vollen Einsatz - im Beruf, den sie "mit Herzblut und Leidenschaft" ausübt, in ihren Ehrenämtern und als Mutter. Wenn die Rangerin in Diensten das Nationalparks Schwarzwald am kommenden Mittwoch in der Gemeinderatssitzung als SPD-Stadträtin verpflichtet wird, geht sie mit großem Engagement ihre neue Aufgabe an. "Ich freue mich auf die Herausforderung", sagt die 47-Jährige. Die Überlegung, politisch aktiv zu werden und bei den Kommunalwahlen 2014 anzutreten, reifte nach Gesprächen mit SPD-Stadtrat Peter Hirn, einer ihrer ehemaligen Lehrer an der Bachschlossschule, erzählt Zeus. "Ich besitze einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und bin mit vielen Problemen, Wünschen und Anliegen vertraut. Dafür wollte ich mich starkmachen", beschreibt die Kappelwindeckerin die Beweggründe für ihre Kandidatur. Dass sie knapp dreieinhalb Jahre nach der Wahl im Mai 2014 als Nachrückerin von Oswald Grißtede in den Gemeinderat einziehen wird, damit hatte sie allerdings nicht gerechnet. "Die Menschen haben mir damals ihre Stimmen gegeben und ihr Vertrauen geschenkt", sagt sie. Deshalb nimmt sie das Mandat gerne wahr. "Ich bin mir der Verpflichtung bewusst. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und möchte Gutes bewirken", bekräftigt Zeus, die sich selbst als "aktiven Menschen mit viel Energie und Elan" charakterisiert. Für ihr neues Amt wird die beim NABU, beim Deutschen Falken-Orden, beim Ökologischen Jagdverband und als "mithelfende" Jägerin im Bühler Jagdbezirk V Aktive auch ihr Zeitmanagement auf den Prüfstand stellen. "Priorität genießt der Gemeinderat", versichert sie. Umso motivierter geht sie an die Arbeit. Ihr Augenmerk legt sie als Rangerin auf die Themen Naturschutz und Umwelt. Im Fokus stehen für die Mutter von zwei Söhnen (21 und 16 Jahre alt) zudem die Bildung, die Vereinbarung von Familie und Beruf sowie die Situation von Senioren. "Die Menschen hier in der Region und ein gutes Miteinander sind mir wichtig", sagt Zeus. Heimat- und Naturverbundenheit spielen für die Kappelwindeckerin eine bedeutende Rolle. "Schon immer hat es mich in die Natur gezogen", erzählt sie. Der Umgang mit Hunden, Pferden und anderen Tieren gehört seit Kindesbeinen zu ihrem Alltag. Viele Jahre arbeitete sie ehrenamtlich beim Naturschutzzentrum Ruhestein, wo sie unter anderem Führungen und Touren mit Mauleseln anbot. Zugute kam ihr dabei, dass sie früher beim Reitverein St. Leonhard als Turnierreiterin aktiv war. "Mütterlicherseits stamme ich aus einer traditionellen Jägerfamilie. Das hat mich geprägt", erklärt Zeus ihre Affinität zur Jagd. Sie ist überzeugt: "Jagd und Naturschutz lassen sich gut vereinbaren." Seit vielen Jahren besitzt sie einen Jagdschein, inzwischen auch den Falkner-Schein, nachdem ihr Interesse für Greifvögel geweckt war. Mit dem Start des Nationalparks 2014 ergab sich für Heidrun Zeus die Gelegenheit, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie ergriff die Chance, bekam ihren Traumjob und gab ihre Stelle beim SWR als Dokumentarin auf. "Das war ein Glücksfall. Ich kann mit Menschen arbeiten und das in freier Natur", begeistert sie sich. Heute ist sie eine von elf hauptamtlichen Rangern im Nationalpark, wo sie alle Plätze und Winkel kennt. Auch wenn sie nicht beruflich unterwegs ist, verbringt sie ihre Zeit am liebsten in der Natur. Eine ihrer "Hausrouten" liegt bei der Burg Windeck.

