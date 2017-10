"Eine Fabrik, die sauberes Wasser produziert"

Das Klärwerk, 1964 errichtet und ausgelegt für bis zu 100000 Einwohner, reinigt durchschnittlich 12000 Kubikmeter Schmutzwasser täglich, das in den Sandbach abgeleitet wird. Mehr als zehn Millionen Euro hat der Abwasserzweckverband in den vergangenen 20 Jahren in die Anlage investiert. Jetzt stehen weitere siebenstellige Investitionen in die Technik zur Diskussion, um den Reinigungsgrad zu erhöhen.

Um dieses hochkomplexe Thema besser verstehen zu können, wurde das Ingenieurberatungsbüro für Abwassertechnik IAT in Stuttgart beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten, die am Donnerstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt vorgestellt wurde.

"Wir betreiben eine Fabrik, die sauberes Wasser produziert, und dies an 365 Tagen im Jahr", sagte Werner Maier vom IAT, der mit Nachdruck an alle Bürger appellierte, keine Feuchttücher in die Toilette zu werfen. Er verwies aber auch auf die unzähligen Mikroverunreinigungen durch chemische und organische Spurenelemente, die trotz Kläranlagen in die Gewässer und damit letztlich wieder ins Trinkwasser gelangten.

Schuld daran sei der Mensch, der immer mehr Medikamente und Hormone zu sich nehme, Pflanzen- und Korrosionsschutzmittel verwende, synthetische Süßstoffe gebrauche oder Outdoorbekleidung trage, die mit PFT imprägniert sei. Die Liste ist lang, weshalb sich Wissenschaftler mit der Frage beschäftigen, wie diese Spurenelemente vorbeugend in den Klärwerken ausgefiltert werden können.

Für die Kläranlage in Bühl empfahl der Experte, nach den bestehenden drei Reinigungsstufen zusätzlich eine vierte Spurenstoffelimination einzusetzen. Hierzu sollte das Wasser durch eine dreikammerige Kaskade mit Aktivkohle und anschließend durch einen Tuchfilter fließen. Gebaut werden müsste südlich des jetzigen Verwaltungsgebäudes ein zusätzliches rund 2500 Kubikmeter großes Becken. Die Kosten werden auf rund sieben Millionen Euro geschätzt, die jährlichen Betriebskosten auf rund 800000 Euro. Das Land sehe eine Förderung vor, für Bühl von 24 Prozent. Das Abwasser würde sich um rund 30 Cent pro Kubikmeter verteuern. "Das wären rund zwölf Euro pro Kopf im Jahr", so Maier.

Bernd Haller vom Regierungspräsidium Karlsruhe bemerkte, dass eine solche Anlage früher oder später erforderlich werde, denn der aktuelle Anteil von 0,5 mg pro Liter Phosphor im Klärwasser sollte auf 0,2 mg pro Liter reduziert werden. "Es macht Sinn, auch wenn wir nicht verpflichtet sind", bemerkte Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Das Thema soll zunächst in den Gemeinderäten diskutiert werden, bevor es im November auf die Tagesordnung der Verbandsversammlung kommt.