Bunte Farbenpracht und erfrischende Motive

Immer wieder verwandelt sich das Schwarzacher Rathaus in eine Kunstgalerie, in der Arbeiten regionaler Künstler gezeigt werden. "Kunst kommt von Können; Ihre Werke sind selbsterklärend", lobte Bürgermeister Helmut Pautler die Künstlerinnen Ute Heidelberg, Claudia Laile, Regina Schmitt und Andrea Spitz, die Leben und Farbe in die Verwaltungsräume bringen.

Die Vernissage am Samstagnachmittag wurde musikalisch gestaltet vom Duo "Livingroom" mit Wolfgang Hahn an der Gitarre und Klaus Oberle am Saxofon.

Für die Künstlerinnen, die sich in einer Kunstschule kennengelernt hatten und sich vor fünf Jahren zur Künstlergruppe "ARTgroup8" zusammengeschlossen haben, ist die Ausstellung in Schwarzach eine Premiere, denn zum ersten Mal präsentieren sie ihre Werke - zwischenzeitlich bereits mehr als 100 - außerhalb der Barockstadt. Bis jetzt haben sie in den Arkaden von Schloss Favorite und in der Sparkasse Rastatt ausgestellt.

"Wir inspirieren uns gegenseitig, wenn wir uns einmal wöchentlich zum Malen treffen", erklärte Ute Heidelberg. Die Motive ihrer Malereien sind ebenso vielfältig wie ihre verwendeten Materialien und Techniken.

Gerade dies ist das Besondere an der gemeinsamen Ausstellung, und doch könnte man meinen, manche Arbeiten stellen eine Serie von Momentaufnahmen dar. Wie zum Beispiel die Mohnblumen von Ute Heidelberg, die sich als klassische Blüte über das Mohnblumenfeld bis hin zur Abstraktion darstellen, vielleicht aufgefangen im Werk "Feuer" von Claudia Laile.

Regina Schmidt hat ihre feuerroten Flammen in Spachtelarbeit erarbeitet. Die Künstlerinnen erschaffen ihre eigenen Gedanken-, Gefühls- und Erinnerungswelten, kehren ein wenig ihre Seele nach außen, arbeiten mit unterschiedlichen Strukturpasten meist in Acryl, experimentieren mit Asche, Zement und Pappe, fertigen Collagearbeiten oder wie Andrea Spitz Tuschebilder und ihre auf hauchdünnem chinesischen Seidenpapier gemalten meditativen Motive. Die Ausstellung ist noch bis 30. Januar während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.