Prächtige Stimmung im Mississippi-Delta Bühl

Bühl - Fünf lange Jahre mussten die Blues-Fans warten, bis Deutschlands wohl bekannteste Band in diesem Genre wieder Station in Bühl machte. Wie nicht anders zu erwarten war, verwandelte sich der rappelvolle Schüttekeller in einen veritablen Blues-Club. Seit nunmehr 41 Jahren ist Blues Company auf Tour, dies nicht nur Republik-weit, sondern von Sibirien bis Jerusalem.

Zu ihrem Auftritt haben der charismatische Sänger und Gitarrist Todor "Toscho" Todorovic und seine Bandkollegen das "kleine Besteck" auf die Bühne gepackt. Blues Company lässt es in größeren Sälen gehörig krachen. Das geht im beschaulichen Hänferdorf nun wahrlich nicht, obwohl auch hier der Groove rasant durch die Lüfte saust. Also ist die Akustik-Variante angesagt, auch wenn es bei den beiden Gitarristen nicht ganz ohne Steckdosen abgeht. Aber zumindest der Bass ist kein elektrischer, sondern ein Kontrabass eben, den Arnold Ogrodnik virtuos zum Tönen bringt.

Blues Company beherrscht und zelebriert alle Facetten der Musikform: Ob Country-Blues oder Chicago-Sound - die Band lässt detailverliebt und ungemein spielfreudig das ganze Spektrum des Blues aufleuchten. Dass er auch als Rückgrat des Jazz gilt, wird bei einem solchen Auftritt superdeutlich. Eine ganz neue Sichtweise gewinnt man bei "Gangster of love" aus der Feder von Johnny Guitar Watson, der durch den Funk zu Ruhm gelang, in seiner Frühphase war auch er ein Anhänger der schwarzen Folklore.

Zum Stück passt denn bestens die "Polizeisirene", die Mike Titré mit seiner Blues-Harp kriminell gut zu imitieren versteht. Prächtige Stimmung herrscht im Mississippi-Delta Bühl, dem New Orleans des Hänferdorfs. Es ist schwer authentisch, was die Männer der Blues Company da abliefern, ganz ohne technische Verrücktheiten, aber mit ganz viel Gefühl und enormer Virtuosität sowohl in den Soli-Passagen wie auch in der Quartett-Form. Beide Gitarristen, Toscho und Mike Titré ergänzen sich vorzüglich, und Florian Schaube sorgt mit sicherem Timing für das entsprechende Rhythmus-Gerüst. Einer von Toschos Lieblingssongs, wie er bekennt, funktioniert besonders gut in diesem intimen Club-Rahmen: "Georgia on my mind" berührt wahrhaftig die Seele. Und noch ein Lieblingsstück: "Brother where you are" war im Original eigentlich eine Samba, in des Gitarristen Arrangement aber durchaus geeignet, die Blues-Herzen zu erhöhter Aktivität anzutreiben.

"The Blues will be good to me", dieser Titel könnte geradezu als Lebensmotto des Jugoslawen Todorovic dienen, der in Deutschland aufgewachsen und hier nicht nur seine musikalische Heimat gefunden hat. Dass Blues Company in der ersten Liga spielt, ist nicht zuletzt sein Verdienst. Die am häufigsten im Netz angeklickte Nummer der Gruppe, "Silent Night", eröffnet schon mal die vorweihnachtliche Stimmung im Schüttekeller. Das Melancholische, welches vielen Blues-Texten innewohnt, ist darin zu verspüren. Das Lied handelt von einem Gestrandeten, der irgendwo in einer fremden Stadt am Heiligen Abend landet, und der letzte Zug ist gerade abgefahren.

Im zweiten Set legt die Band merklich einen Zahn zu. Gitarrist Mike Titré wird nicht nur da vom vollends begeisterten Publikum ob seiner Blues-Harp-Soli mit Zwischenapplaus bedacht. Blitzartig wechselt inhaltlich die Stimmung bei "Red Blood", einem Anti-Kriegs-Blues, der entstanden ist, als der Krieg in Toschos Heimat blutige Spuren hinterließ, aber immer noch - leider - so aktuell ist wie damals.

Versöhnlich geht dieses Konzert mit einer kraftvollen Nummer zu Ende: "The Blues is alright". Wer will da widersprechen? Das Publikum fordert Zugaben ein, die es auch erhält, bis zur finalen Rock'n'Roll-Nummer "Tutti Frutti". Dieser Blues-Früchteteller mundete köstlich.