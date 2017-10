Geburtstagsständchen vor dem Holzeinschlag

Peter hatte zuvor ziemlich nüchtern zusammen mit drei Auszubildenden die sogenannte Wertastung an Douglasien und Weißtannen demonstriert. Revierleiter Johannes Bohn hatte dazu die technischen Hilfsmittel vorgestellt: Hand- und Stangensäge, Steckleiter und das Velo (eine Art Klettermax). Diese relativ aufwendige Waldbewirtschaftung erfolgt, um wertvolles Holz nachwachsen zu lassen. Vor allem geastete Douglasien steigen im Verkaufswert deutlich. Absolute Schwindelfreiheit der angehenden Forstwirte ist dabei Voraussetzung, befindet sich doch die Arbeitshöhe auf der Leiter bei rund zehn Metern. Und bearbeitet werden auch nur Zukunftsbäume. Maximal können auf diese Weise bis zu 25 Bäume pro Mann und Tag bearbeitet werden. Und dies vorzugsweise im Frühjahr, wenn die Natur voll im Saft steht und Wunden an der Rinde oder am Stamm wieder rasch geschlossen werden können.

Im Distrikt "Wiedeläger" zwischen Wittig-Parkplatz und Unterstmatt führte Kay Karius unter dem Programmtitel "Zeugen der Vergangenheit" in einen Fichten-Tannen-Altholzbestand, in dem 200 Jahre alte Weißtannen - das Maximalalter liegt bei 300 Jahren - stehen. Fichten erreichen solche Geburtstage nicht, weil sie der Gefahr von Windwurf erheblich massiver ausgesetzt sind.

Bei der Waldgründung Mitte des 19. Jahrhunderts befanden sich die Bestände in Genossenschaftshand, Kommunen hatten lediglich Nutzungsrechte für Bau- oder Brennholz. Kommunale Wälder gab es erst mit den napoleonischen Gesetzen.

Heute wird der Bestand im Neusatzer Wald extensiv bewirtschaftet, also mit einem möglichst geringen menschlichen Eingriff. Lediglich Borkenkäfer- oder Sturmholz wird herausgenommen. Die letzten Orkane Vivian, Wibke (1990) sowie Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 pfiffen mit bis zu 180 Stundenkilometer über die Schwarzwaldwipfel und entwurzelten Tausende von Bäumen. Zum Vergleich: Bei den jüngsten Hurrikans in der Karibik wurden annähernd 300 km/h gemessen.

Abschließend erläuterte der Forstamtsleiter noch den Begriff "Holländer-Tanne". Der Begriff stand exemplarisch für außergewöhnliche Baumriesen, die bis in die Niederlande geflößt wurden und so ihren Namen bekamen.