"Da geht einem das Herz auf"

Bühl

Rangerin aus Leidenschaft Bühl (efi) - Heidrun Zeus bringt stets und gerne vollen Einsatz. Wenn die Rangerin in Diensten das Nationalparks Schwarzwald am kommenden Mittwoch in der Gemeinderatssitzung als SPD-Stadträtin verpflichtet wird, geht sie mit großem Engagement ihre neue Aufgabe an (Foto: bema).

Lichtenau

Auf Tour mit Christian Greilach Lichtenau (sie) - Bürgermeister Christian Greilach (Foto: sie) präsentiert bei einer Fahrt durch die fünf Ortsteile, was sich seit seinem Amtsantritt 2010 alles getan hat - und was es in den kommenden acht Jahren noch alles zu tun gibt. Der 36-Jährige steht am 8. Oktober zur Wiederwahl.