Feinste Küche inmitten der Natur

"Wir dürfen ganz zufrieden sein", bilanzierte Tourismus-Geschäftsführer Tino Rettig am Nachmittag die Zahl von etwa 1000 ausgegebenen Wanderpässen. 1500 bis 2000 Wanderer dürften damit gestern unterwegs gewesen sein, schätzte er. Angesichts der regnerischen und stürmischen Nacht sowie den dunklen Wolken am Himmel ein ordentliches Ergebnis.

So oft wie selten zuvor waren er und seine Mitarbeiter am Vormittag am Telefon gefordert. Aus Rottweil, Freiburg und Bruchsal gingen Anrufe ein, die sich nach dem Wetter in Bühlertal erkundigten. Für Rettig auch ein Beleg dafür, welchen Namen sich der kulinarische Weinwandertag mittlerweile gemacht hat.

Umso mehr freute er sich, dass die Züge auf der Rheintalstrecke wieder lückenlos verkehrten. Denn schließlich machen die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisenden Besucher einen wachsenden Anteil aus. Auch die eigens verstärkten Linienbusse wurden wieder gut frequentiert.

"Wir haben darauf vertraut, dass die Wettervorhersage stimmt", erklärte Florian Lamprecht vom Gasthaus Grüner Baum, während er den nächsten Kanister neuen Wein orderte. Und auch Familie Schäuble (Restaurant Bergfriedel) startete optimistisch in den Tag, wenn auch erst vieles trockengerieben werden musste.

Andreas Schäuble und sein Team sind stets die Ersten, die in kürzester Zeit möglichst viele Gaumen verwöhnen müssen. "Alle in der Familie helfen mit", erzählte der zwölfjährige Maxi Schäuble, der als Springer gefordert war. Derweil wirbelte Papa Schäuble hinter elf Töpfen und zig Schüsseln, gefüllt mit Leckereien. Rehragout, Kürbis-Trüffelmaultaschen mit Pfifferlingen und geschmorte Lammhäxle drapierte er nebst deftigem Zwiebelkuchen und Kinder-Spaghetti auf Porzellanteller.

"Das ist einfach eine nette Verbindung", befand die Familie Wölfle aus Lauf und lobte die Kombination aus Wandern, Essen und Wein. "Da ist für jeden was dabei", freuten sie sich schon auf die weiteren Stationen. Während der jüngste Spross Jakob die Wanderung in der Trage genoss, hielt Elina Ausschau nach dem nächsten Bildmotiv. Wie viele Kinder fand sie das Bildersuchrätsel spannend.

"Gemeinsam wandern und Spaß haben", das stand auch für drei Familien aus Baden-Baden und dem Rebland im Vordergrund. "Da wandern die Kinder ohne Murren mit", freute sich Antje Broche. Und ganz wichtig: "Hier findet jeder was zum Essen", so Alexandra Golla. Das Gemeinschaftserlebnis stand auch für die Tischtennisabteilung aus Bühl im Vordergrund. Als eine der wenigen Gruppen war sie über den Engelssteig in Richtung Emil-Kern-Hütte gelaufen. Wie die Tischtennisspieler sind viele Teilnehmer Dauergäste des Weinwandertags, der auch im zwölften Jahr nichts an Attraktion eingebüßt hatte.

Dass mitten in der Natur feinste Küche geboten wird, viele Weine aus der Heimat probiert werden können und es obendrein noch herrliche Panoramablicke bis ins Rheintal gibt, "das ist doch ein Geschenk", fasste es ein Mitglied des Schwarzwaldvereins zusammen. Dieser dürfte gestern mit über 40 Personen eine der größten Gruppen gewesen sein.

Am Wintereck servierte das Hotel "Grüner Baum" mit Unterstützung der "Waldmännle" unter anderem Bühlertäler Datschi und Kürbiscremesuppe sowie erstmals einen Winzerburger. Mitten in den Reben, am Winzerpavillon, ging es dagegen mit Zwiebelfleisch, Kesselfleisch und Bratwurst etwas deftiger zu. Auf dem Platz Faverges kamen beim Gasthaus Engel sowohl süße Schleckermäuler bei Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten als auch Liebhaber heimischer Spezialitäten wie Forelle und Spanferkelbraten.