Bühlot ein Geschenk aus Kappel Bühl (gero) - Waldwirtschaft ist auch Trinkwasserwirtschaft: Darauf machte der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Bühl, Rüdiger Höche, bei der Waldbegehung aufmerksam. Ein Drittel der Bühler Wasserversorgung stammt aus Quellen im Stadtwald. Dazu zählen auch die Kapplerwaldquellen. Und es handelt sich bei den Einzugsgebieten um "sehr sensible Bereiche", wie Höche betonte. Was derzeit Probleme bereitet, ist die rückläufige Schüttung der Kapplerwaldquellen im geologischen Mischgebiet von Granit und Buntsandstein. Waren es vor zehn Jahren noch 700 000 Kubikmeter pro Jahr, die unterhalb der B 500 zwischen Hundseck und Unterstmatt gefasst und beim Immenstein aufbereitet wurden, sind es heute nur noch rund 400 000. "Irgendwas passiert da", stellte Höche eine Frage in den Raum, um sie auch gleich zu beantworten. Die Trinkwasserversorger haben eine "deutliche Veränderung in der Struktur der Niederschläge" festgestellt. Drastisch zugenommen hätten die Starkregenereignisse mit entsprechend schnellem Oberflächenabfluss. Nach eher schwachen Wintern fehlt zudem das Schmelzwasser. In der Summe führe dies zu einem personellen wie technischen Mehraufwand bei der Wasseraufbereitung. Ideal für eine nachhaltige Quellwasserversorgung seien Landregen-Perioden, was sich positiv auch auf die Mikrobiologie auswirke. Der Geschäftsführer wusste aber auch Positives zu berichten: So seien die Schüttmessungen inzwischen automatisiert, und auch die über 100 Jahre alte Stahlleitung befinde sich nach jüngsten Überprüfungen in einem "tadellosen Zustand". Eine moderne Wasserversorgung nannte Höche die "Basis unserer Existenz". Das alles bei einem Preis von zwei Euro pro 1000 Liter. Entnähme man diese Mengen einer Hotelminibar, würde sich dies auf der Rechnung mit rund 25 000 Euro niederschlagen, meinte Höche schmunzelnd. Die Stadtwerke versorgen die Abnehmer in ihrem Geschäftsgebiet mit rund zwei Millionen Kubikmeter Trinkwasser, das vorwiegend aus Quell- und Grundwasser gemischt wird und 7,8 Grad deutsche Härte aufweist. Lediglich Neusatz erhält Quellwasser pur (drei Grad). Weil Wasser die physikalische Eigenschaft besitzt, ausschließlich talwärts zu fließen, führte Revierleiter Manfred Ruf die Gäste auch noch in den urwaldähnlichen "Königinnenwald" zum Quellaustritt der Bühlot. Dass diese auf Kappler Gemarkung entspringt, war selbst den Stadträten aus dem Windeck-Weiler nicht geläufig. Stolz gemacht hat sie es aber auf jeden Fall und unüberhörbar sowieso.

