Großes Interesse an Kunsthandwerk Rheinmünster (ar) - Die Münstergemeinde stand ganz im Zeichen der Vielfalt an künstlerischem Schaffen. Im Klosterhof, im Rathaus, in der Festhalle und in der Münsterkirche zogen Kunsthandwerk, Malerei, Modellbau und Musik Tausende von Besuchern in ihren Bann. Anlass war der Schwarzacher Kunsthandwerkermarkt, dessen Akteure in diesem Jahr silbernes Jubiläum feierten. Fast 40 professionelle Kunsthandwerker hatten zwei Tage lang ihre Stände aufgebaut. Viele von ihnen freuten sich über die fachlich interessierten Besucher, die trotz anfänglichen Regens gekommen waren. "Der Kunsthandwerkermarkt hat sich gerade samstags fast zu einer Fachmesse etabliert", erklärte Dietmar Frietsch, Hauptamtsleiter der Gemeinde, in dessen Händen die Organisationsfäden zusammenlaufen. Er zeigte sich höchst zufrieden mit dem Verlauf des diesjährigen Markts, bei dem sich zu den treuen Ausstellern auch wieder einige neue Gesichter gesellten. Die Sonne strengte sich am Sonntag nochmals kräftig an und lockte Besucher aus dem gesamten mittelbadischen Raum und dem Elsass ins Münsterdorf, zeitweise war im Klosterhof fast kein Durchkommen. Sämtliche Parkmöglichkeiten zwischen Supermarkt und neuer Sporthalle waren belegt, "Es war ein Segen, dass die Schwarzacher Feuerwehr den Parkplatzdienst übernommen hat", lobte Frietsch die Wehrmänner, die an beiden Tagen im Einsatz waren. Gut besucht war deren Losstand, mit dessen Erlös die Jugendfeuerwehr eine Schule in Peru unterstützt. Ebenfalls viel zu tun hatten rund 100 Helferinnen und Helfer des FC Germania, die seit 25 Jahren das Handwerkeressen am Samstagabend, das Handwerkerfrühstück am Sonntag und die Bewirtung der Marktbesucher organisieren. "Unsere Frauen haben allein über 100 Kuchen gebacken", lobte Vorsitzender Jörg Schuh. "Die Frauen überbieten sich beim Backen", sagte Keramikmeister Reiner Schuster aus Baden-Baden. Seit 25 Jahren präsentiert er seine Steinzeugware in Schwarzach. "Es sind der Platz und die sympathische Organisation, weshalb ich Jahr für Jahr hierherkomme", sagte er. Michaela Lehner fuhr fast 400 Kilometer aus Edermünde an, um ihre aus alten Eichenbalken gefertigten Schlüsselbretter, Tabletts, Messerblöcke und vieles mehr anzubieten. "So einen liebevoll organisierten Markt hat man ganz selten", lobte sie in einer kurzen Pause und schon wieder trat eine Kundin an ihren Stand, die sich für ihre Arbeit interessierte. Kunsthandwerk anderer Art gab es in der Schwarzacher Festhalle. Dort hatte der Modellclub 1:87 Lichtenau als "Geburtstagsgeschenk" für den 25. Markt seine rund 30 Meter lange Modellbahnanlage mit 36 Modulen aufgebaut. Viel Detailarbeit und Zeit hatten die Modellbauer investiert, um beispielsweise allein rund 800 Reben anzufertigen und auf einem Weinberg zu platzieren. "Wir sind mit dem Fahrrad von Achern gekommen", erzählte eine Frau, die mit Kind und Mann über den Markt schlenderte. "Einfach toll, was es hier in Schwarzach alles zu sehen gibt, aber jetzt wollen wir noch ins Rathaus und in das Münster zum Konzert", sagte ein Ehepaar aus dem Landkreis Karlsruhe. Während im Rathaus die Rastatter Künstlergruppe Artgroup 8 ihre Werke präsentierte (wir berichteten), luden an beiden Tagen in der ehemaligen Benediktinerabtei Organistin Ute Droll sowie Wolfgang, Elke und Stephan Haag zum Konzert ein.

