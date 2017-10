Zwei Königsstühle mitten im Wald Bühl (red) - "Im Wald, da ist was los, zwischen Bäumen, Gras und Moos, da geht's lebendig zu, und ab und zu ist Ruh." Voller Inbrunst singen 65 Kinder die Wald-Hymne des Kindergartens St. Borromäus. Schließlich hatte der Neusatzer Kindergarten königlichen Besuch. Im Vorfeld der Bühler Waldbegehung stattete die baden-württembergische Waldkönigin Ramona Rauch aus dem schwäbischen Bickelsberg in Begleitung der Bühler Zwet-schenkönigin dem Nachwuchs einen Besuch ab. Der Grund lag auf der Hand: Bühl steht nicht nur für Zwetschgen und Wein - die Weinkönigin Nicole I. konnte aus Termingründen nicht teilnehmen - sondern auch für Wald. Die Stadt ist mit 2500 Hektar Stadtwald einer der größten Waldbesitzer in Baden-Württemberg und in Deutschland, wie Förster Manfred Ruf ausführte. Außerdem ist die Waldaußengruppe des Kindergartens, die nun im vierten Jahr besteht, die einzige Gruppe dieser Art in Bühl. Zwei Königsstühle standen für die Hoheiten Ramona und Romy bereit, und fortan ging es, wie im Begrüßungslied versprochen, lebendig zu. Mit viel Gesang und einer kleinen Aufführung sorgte der Kindergarten für einen vergnüglichen Rahmen. Ruhig wurde es dafür, als die Kinder ihre neugierigen Fragen loswerden durften. Wie man Waldkönigin wird, welche Verbindung sie zum Wald hat, wie alt sie ist und wo sie herkommt, wollten die Kinder unter anderem von Ramona Rauch wissen. Auch die Zwetschgenkönigin wurde gelöchert. Oberbürgermeister Hubert Schnurr animierte die Mädchen, sich später einmal für das Amt zu bewerben: "Aus Neusatz kam noch keine Zwetschgenkönigin." Wobei der Nachwuchs des Stadtteils auch das Zeug zur Waldkönigin mitbringt: Knapp 20 Kinder gehören aktuell der Außengruppe an und verbringen jeden Tag bei Wind und Wetter im Wald. "Da passiert was", ist eine Feststellung der Erzieherinnen um Leiterin Bettina Kupferer - die Kinder erlebten die Jahreszeiten intensiver, das soziale Miteinander sei ausgeprägter, die Kinder gesünder und ausgeglichener. Zudem falle ihnen der Komplex "Entdecken, forschen, lernen", den sich die Außengruppe auf die Fahnen geschrieben hat, leichter.

