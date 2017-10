Schüler lernen "moderne Heimatkunde"

Bäuerle lobte das Engagement der Schule und der Stadt, das Thema "Moderne Heimatkunde" fest im Unterricht zu verankern, heißt es in einer Mitteilung des Naturparks. "Die Naturpark-Schule verbindet. Sie bringt ganz unterschiedliche Menschen, Interessen und Themen zusammen und sorgt dafür, dass Wissen von außen in die Schule getragen wird", sagte Bäuerle vor rund 100 Gästen - darunter die Schüler, der Rastatter Schulamtsdirektor Franz Veith, die Landtagsabgeordneten Tobias Wald (CDU) und Beate Böhlen (Grüne) sowie zahlreiche Stadträte, Kooperationspartner des Projekts und Elternvertreter.

Fünf Unterrichtsmodule haben die Neusatzer Grundschüler in den vergangenen Wochen mit außerschulischen Partnern absolviert - sie erkundeten das Leben im Wald, besuchten das Stadtgeschichtliche Institut und lernten alles über Wildbienen und Wildtiere wie den Luchs. Die Gäste erhielten mittels einer bilderreichen Präsentation einen guten Einblick in das Projekt. "Dadurch wird der Unterricht anschaulicher gestaltet und den Schülern ihre Umgebung nähergebracht", freute sich OB Hubert Schnurr. Die Grundschule und der Naturpark würden gut zusammenpassen, zumal es im Neusatzer Kindergarten bereits eine Waldgruppe gibt. Er sprach von einer "logischen Fortsetzung in der Erziehung unserer Kinder".

Ziel des Naturparks ist es der Mitteilung zufolge, ein ganzes Netzwerk von Naturpark-Schulen aufzubauen. So werden in diesem Herbst noch zwei weitere Schulen ausgezeichnet - die Franziska-Höll-Schule in Bühlertal und die Wilhelmschule in Bad Wildbad. Das Besondere an dem Projekt sei, dass alte Kultur- und Naturkenntnisse der Menschen vor Ort in die Schule getragen werden. Die Schüler lernten auf diese Weise nicht nur das "Damals" kennen, sondern würden gleichzeitig dazu animiert, eigene Ideen für die zukünftige Gestaltung ihrer Heimat - den Naturpark - zu entwickeln.