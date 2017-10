Mit wahrer Forscherleidenschaft

Der heimatlichen Geschichte widmete er sich, wie Oberstudienrat Otto Gartner im Bühler "Blauen Heft" 1967 schrieb, mit "fanatischem Fleiß und wahrer Forscherleidenschaft. Reinfried hatte die Grundlage gelegt, auf der die heutige Geschichtsschreibung aufbaut. Ab dem 19. Jahrhundert allerdings endete für ihn Geschichte. Wie er die immense Arbeit bewältigte, bleibt ein Rätsel. Zugute kam ihm, dass er ein vorzüglicher Lateiner war und als Mann der Kirche zu den Archiven Zugang hatte. Lange Zeit wirkte er auch als Beauftragter des Archivwesens. Reinfried hatte zahlreiche, im heimischen Bereich entdeckte Akten dem Generallandesarchiv in Karlsruhe übergeben.

Geboren wurde er am 24. April 1842 in Bühl im ehemaligen Gasthaus "Kreuz" - als Sohn des Wirts Karl Reinfried und dessen Ehefrau Barbara Mejer, auch Mayer geschrieben. Der praktische Arzt und erste Ehrenbürger Bühls, Dr. Ignaz Jörger, und der Kupferschmied Sebastian Mejer waren seine Paten. Jörger, als "mild- und wohltätig" gerühmt, gehörte der Windecker Burgmannschaft an. Es kann deshalb vermutet werden, dass der junge Karl von seinem Paten angeregt wurde, sich mit Heimatgeschichte zu beschäftigen. Schon während seines Theologiestudiums exzerpierte er fleißig aus dem Bühler Pfarrarchiv und der Urkundensammlung des Apothekers Ludwig Stolz.

Auch sein seelsorgerisches Wirken verstand Karl Reinfried als Berufung. 150 Jahre sind vergangen, seit der Mainzer Bischof von Ketteler den Bühler Bürgersohn in St. Peter zum Priester weihte.

Der Weg des jungen Seelsorgers führte über Vikarstellen in Neusatz und Diersburg nach Ottersweier. Zehn Jahre wirkte er als Kaplan in Meersburg. 1880 wurde er als Pfarrverweser nach Moos berufen, wo sein Leben am 5. Oktober 1917 als Pfarrherr ausklang.

Die Geschichte seiner Heimat hatte er in einfacher, allgemeinverständlicher Sprache dargestellt. Er veröffentlichte in der Lokalzeitung, im Badischen Beobachter, im Echo von Baden, im Freiburger Diözesanarchiv, in den Jahresbänden des historischen Vereins, "Die Ortenau", und in der Zeitschrift des Oberrheins.

Seine Themenpalette war breitgestreut, wenn er auch mit der Kirchengeschichte Schwerpunkte setzte. 1889 veröffentlichte er die erste Geschichte der Benediktiner-Abtei Schwarzach. 1877 erschien seine Geschichte der Stadt Bühl. Er spürte der Vergangenheit der Edelhöfe nach und erkundete Entstehung und Schicksal der Wasserschlösser in Neuweier und Oberachern.

Die Fachwissenschaft achtete Karl Reinfried und zitierte die Ergebnisse seiner Arbeit. In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit verlieh ihm die Universität Freiburg 1911 die Ehrendoktorwürde. Reinfried wurde 75 Jahre alt.

Der Unzhurster Prälat Professor Joseph Sauer erinnerte in seinem Nachruf bei der Beerdigung des Priesterkollegen in Moos, dass für den Heimatforscher aus Passion "Heimatkunde, Heimatsinn und Heimatliebe gleichbedeutend waren". Reinfried, so Professor Sauer, sah "in der Geschichte der Heimat auch den ethischen und erzieherischen Wert allgemeiner Erkenntnisse".