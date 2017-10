Trio wagt Sprung ins kalte Wasser

Rheinmünster - Es wird ein Sprung ins kalte Wasser für alle Beteiligten. Drei Geschäftsfrauen aus dem Bühler Raum planen im Baden-Airpark den Bau einer tierischen Freizeit- und Therapieeinrichtung, deren Konzept bundesweit einmalig sein dürfte: ein öffentliches Hallenschwimmbad für Hunde. Die Bagger sollen noch im Oktober anrollen, die Eröffnung ist im ersten Quartal 2018 geplant.

Mehr als zehn Jahre lang trug Anja Bulle die Idee mit sich herum. Die Hundephysiotherapeutin lebte allerdings lange Zeit in der Schweiz, wo ihr die Umsetzung eines solchen Großprojekts unrealistisch erschien. 2015 kehrte sie nach Deutschland zurück und eröffnete eine Praxis in Bühlertal. "Ich habe hier viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich mir vorstellen konnte, das Vorhaben durchzuziehen", erzählt sie. Vor einem Jahr stellte sie die Idee schließlich in einem Kreis von sieben potenziellen Mitstreitern vor.

Am Ende blieb ein Trio übrig: Den Sprung ins kalte Wasser wagen neben Bulle nun Meike Heekerens, die mit ihrem Mann in Bühl den Verlag "seitenweise" betreibt, und Evi Störk, Inhaberin der Hundeschule "Welpenkiste" in Baden-Oos. Gemeinsam haben sie die "dog inn baden GmbH" gegründet. Beim Hundeschwimmen im Schwarzwaldbad Mitte September rührte das Team erstmals in größerem Maßstab die Werbetrommel. "Die Resonanz war großartig. Der Bedarf ist definitiv vorhanden", erzählt Bulle.

Die drei Frauen, alle erfahrene Hundehalterinnen mit derzeit in Summe sieben Vierbeinern, sind deshalb optimistisch, dass ihr Konzept auch wirtschaftlich aufgeht. Sie investieren rund 900000 Euro. Dafür entsteht auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück in der Summerside Avenue im D-Sektor des Baden-Airparks eine 700 Quadratmeter große Halle, die vier Becken beinhaltet. Drei davon sind je zehn Meter lang und einen Meter breit, so dass die Tiere dort Bahnen ziehen können. Außerdem gibt es einen Spaßpool mit einer Fläche von vier mal fünf Metern. Die Becken samt zugehöriger Technik liefert eine Firma aus Baden-Baden.

Wie in einem öffentlichen Bad für Menschen können Hund und Halter ohne Termin vorbeikommen. Dem Wasserspaß dürfen aufgrund gesetzlicher Vorgaben allerdings nur die Vierbeiner frönen.

Das "dog inn" soll aber mehr bieten als reine Planscherei. Hundephysiotherapeutin Bulle will sich um die Gesundheit der Vierbeiner kümmern, Störk wird außerdem ihre "Welpenkiste" an den neuen Standort verlagern. Für die Hundeschule steht dort nicht nur ein Außenbereich, sondern auch eine Trainingshalle mit gelenkschonendem Boden zur Verfügung. "Das ist sehr komfortabel. Viele Hundeschulen machen eine Winterpause. Wir haben es jetzt das ganze Jahr über warm", freut sie sich.

Als Ergänzung sehen die Baupläne drei Shops vor, von denen zwei bereits vermietet sind: der eine an eine Anbieterin für Hundedekoartikel, der andere an eine Hunde- und Katzenfriseurin. "Für den dritten Laden würden wir uns einen Tierheilpraktiker wünschen", verrät Bulle.

Während für sie und Störk das "dog inn" ab kommendem Jahr Zentrum ihrer beruflichen Tätigkeit sein wird, will Heekerens ihren Verlag im Bühler Innovations- und Technologiezentrum (BITZ) weiterbetreiben. "Ich bin bei dem Projekt zuständig für Verwaltungsaufgaben, werde aber auch am Empfang stehen", umreißt sie ihre Aufgabe.

Die Banken waren von dem Konzept überzeugt. "Wir haben mehrere Finanzierungsangebote eingeholt. Und alle Banken waren bereit, uns den Kredit zu geben", erzählt sie. Gute Voraussetzungen also, dass sich die Gesellschafterinnen mit ihrem Konzept freischwimmen werden.

