Streifzüge zu den Weihnachtskrippen der Region Von Michaela Gabriel Bühl - Trotz Schnee und Kälte nahm der Waldmatter Dr. Egon Kist viele beschwerliche Fahrten und Wege auf sich. Er besuchte zusammen mit seiner Frau in den vergangenen drei Wintern nahezu 50 Kirchen in ganz Mittelbaden. Sein Ziel war es, eine Bildersammlung der vielfältigen und beeindruckenden Weihnachtskrippen in den Gotteshäusern zusammenzutragen. Jetzt hält Kist das Ergebnis in den Händen. Er hofft mit dem Bildband "Weihnachtskrippen in mittelbadischen Kirchen". vielen eine Freude machen zu können: Zu sehen sind Krippenbilder von Baden-Baden bis Appenweier und von Herrenwies bis Oppenau. Egon Kist, Jahrgang 1945, ist Chirurg im Ruhestand. 23 Jahre lang bis 2008 war er Chefarzt der Chirurgie am Ortenau-Klinikum Oberkirch. 2015 erlitt er einen Schlaganfall und ist seitdem stark gehbehindert. Umso mehr wollte er seinen Wunsch verwirklichen, die alljährlich liebevoll aufgebauten Krippen zu veröffentlichen. Die nächtliche Wanderung mit seinen Eltern und Geschwistern an Heiligabend von Waldmatt durch den Frauenwald und über die Klostermatten zur Klosterkirche Neusatzeck ist Egon Kist eine kostbare Erinnerung. Schon als kleiner Bub habe er über das Geschehen um Mitternacht gestaunt: Eine Ordensschwester brachte das Jesuskind und legte es in die Krippe. Die erste eigene Krippe für sein Haus in Waldmatt erwarb der Arzt 1987 in der Schnitzerei Moroder in Gröden in Südtirol. Für sein Heimatdorf Neusatz kaufte er dort für 21000 Mark 1991 eine Südtiroler Krippe ein - mit Mitteln der Dorfgemeinschaft Waldmatt, deren Vorsitzender er einige Jahre lang war. Auf seinen weihnachtlichen Reisen zu den Kirchen der Region hat Kist die Krippenlandschaft in der Pfarrkirche St. Cyriak in Oberkirch besonders gut gefallen. In seinem Buch zeigen mehrere große Fotos die liebevollen Details: "Meines Erachtens ist diese die schönste." Auf der Titelseite ist die Krippe der Bühler Stadtkirche St. Peter und Paul abgebildet. In einigen Kirchen habe er genaue Auskünfte über die Herkunft der Figuren bekommen, berichtet Egon Kist. Alles Wissen, das er zusammentragen konnte, ist in dem von ihm verfassten Begleittext enthalten. Gern erinnert er sich an schöne Begegnungen mit den Krippenbauern. Sie opfern jedes Jahr oft mehrere Tage ihrer Zeit, um aufs Neue die Geburt im Stall und die Hoffnung darzustellen, die darin für die Christenheit liegt. "Ich wünsche den Lesern dieses Buches die Gelegenheit, die eine oder andere Krippe aufzusuchen und dabei die gleiche Freude zu empfinden wie ich", so der Figuren- und Bildersammler. Auch wenn er selbst nicht daran glaubt, dass eine Jungfrau diesen Jesus zur Welt gebracht hat, so ist für ihn die Geburt doch ein Wunder, das ihn immer neu fasziniert und berührt. Seine eigene Krippe mit Figuren des Sasbachwaldener Künstlers Klaus Olenik will er eine Woche vor Weihnachten wieder vor seinem Haus in Waldmatt errichten. Das Buch aus dem Eigenverlag von Dr. Egon Kist ist in den hiesigen Buchhandlungen erhältlich. Es ist im Querformat DIN A4 gestaltet, zählt 72 Seiten und kostet 16 Euro.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben