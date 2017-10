Bürgermeisterwahl mit übersichtlichem Stimmzettel

Lichtenau - Der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Lichtenau ist übersichtlich: Amtsinhaber Christian Greilach tritt als einziger Kandidat an. Der 36-Jährige hofft, dass trotzdem möglichst viele Wähler ihre Stimme abgeben und er mit einem starken Mandat in seine zweite Amtszeit gehen kann.

Von Wahlbeteiligungen wie bei seinen Amtskollegen Dietmar Späth in Muggensturm und Toni Huber in Weisenbach, die bei ihren Alleingängen Quoten von weit mehr als 70 Prozent verbuchen konnten, dürfte Greilach aber allenfalls träumen. Dort fanden die Urnengänge vor zwei Wochen parallel zur Bundestagswahl statt. Gleiches war in Lichtenau aufgrund gesetzlicher Fristen nicht möglich. Gewählt werden darf frühestens drei Monate vor Ende der aktuellen Amtszeit. Diese läuft am 31. Dezember aus, so dass der erste Oktobersonntag der frühstmögliche Termin für das Votum war.

Aufgerufen zur Abstimmung sind 4011 Lichtenauer, 269 mehr als vor acht Jahren. Die Zunahme liegt unter anderem an einer Änderung des Wahlrechts. Erstmals dürfen auch Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren ihre Stimme abgeben. 50 davon sind im Wählerverzeichnis registriert.

Bis gestern Vormittag gingen im Rathaus 384 Anträge auf Briefwahl ein - deutlich mehr als 2009. Damals lag die Zahl bei 284. Auf ein größeres Interesse an der Wahl dürfte das allerdings kaum schließen lassen, denn die Bedeutung der Briefwahl steigt seit Jahren bei allen Abstimmungen. 2009, als Greilach gegen vier Mitstreiter antrat, betrug die Wahlbeteiligung unterm Strich 72,1 Prozent. Diesmal wäre der Amtsinhaber schon mit 30 Prozent plus X zufrieden.

Die Wahllokale in der Kernstadt, Ulm, Scherzheim, Grauelsbaum und Muckenschopf sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Im Einsatz sind insgesamt knapp 50 Wahlhelfer, die sich im Anschluss an die Auszählung machen werden. Die Ergebnisse laufen im Bürgersaal des Lichtenauer Rathauses zusammen. Um 19 Uhr formiert sich dort der Gemeindewahlausschuss zu einer öffentlichen Sitzung, um das Ergebnis offiziell festzustellen. Anschließend verkündet der Ausschussvorsitzende Gerhard Meier der Bevölkerung die Zahlen. Die Trachtenkapelle wird dem Sieger musikalisch gratulieren.

Vor acht Jahren war Greilachs Siegesfeier eine sehr spontane Angelegenheit, hatten angesichts der Bewerberlage doch fast alle - inklusive des Siegers - mit einem zweiten Wahlgang und nicht mit einem Triumph schon im ersten Anlauf gerechnet. Diesmal wird der Ausgang weit weniger überraschend sein.