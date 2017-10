"Einkaufzauber" und Laser-Show Bühl (red) - Der vierte und letzte Bühler Samstag in diesem Jahr steht morgen unter dem Motto "Einkaufen mit Genuss". Für den kulinarischen Genuss sorgt dabei Streetfood. 80 Bewerber gab es für den Streetfood-Markt, der nicht nur morgen den Gaumen der Besucher verwöhnen möchte, sondern am Sonntag in eine zweite Runde geht. 28 Beschicker aus ganz Deutschland, der Schweiz und aus Dänemark hat die Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina) gemeinsam mit einem in diesem Bereich erfahrenen Partner, der Kläger Event & Veranstaltungs GmbH aus Freudenstadt, ausgesucht, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Kirch- und Marktplatz gibt es Allgäuer Käsespätzle, Smoked Beef oder Holzkohle-Schaschlikspieße, mexikanische, indische und vietnamesische Gerichte. Die fantasievoll gestalteten Food-Trucks bieten ihre Spezialitäten aus aller Welt morgen von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr an. Für die Geschäfte des Bühler Einzelhandels gelten morgen längere Öffnungszeiten. Erst um 22.22 Uhr endet der "Ein-kaufszauber", für den einige Mitgliedsgeschäfte der Innenstadtgemeinschaft mit besonderen Aktionen sorgen möchten. So hält das Kaufhaus Peters eine Kaffeebar und "Juicepresso" bereit, eine "Schmatzbar" mit Bowle gibt es bei Gecco, Gin-Tasting mit der Brennerei Scheibel aus Kappelrodeck steht bei Bessey&Flammer auf dem Programm und im Modehaus Pfeiffer heißt es "Schwarwald-Finest - mehr als ein Bollenhut!", kündigt die Stadtverwaltung an. Für den Ausklang des Bühler Samstags wird ab 22.33 Uhr eine Laser-Show mit sattem Sound auf dem Rathaus-Kreisel in der Hauptstraße geboten, die laut Stadtverwaltung schon bei ihrer Premiere im vergangenen Jahr für Begeisterung gesorgt habe. Bereits bei Einbruch der Dunkelheit wird in diesem Jahr obendrein das Rathaus illuminiert. Für die jüngsten Besucher bietet "Little Ranch" im Stadtgarten an beiden Tagen ab 11 Uhr Ponyreiten an. Die Tiefgaragen der Volksbank und der Sparkasse haben am Samstag (bis 24 Uhr) und Sonntag geöffnet. Der Wochenmarkt zieht morgen in die Eisenbahnstraße um. Ein Abstecher lohnt sich der Mitteilung zufolge morgen auch in das Bürgerhaus Neuer Markt: Dort feiert der Zweckverband Hochwasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl mit einem Infotag zum Hochwasserschutz das Jubiläum "50 Jahre aktiver Hochwasserschutz in Baden-Baden, Bühl und Sinzheim". Neben einer Vortragsreihe ab 13 Uhr gibt es im Foyer auch eine Ausstellung. Auf dem Europaplatz vor dem Bürgerhaus präsentiert der Verband verschiedene Maschinen und Geräte, die bei Unterhaltungsarbeiten von Gewässern und Hochwasserrückhaltebecken zum Einsatz kommen. Außerdem wird moderne Vermessungstechnik mit Drohnen vorgestellt. Auch Feuerwehr und THW sind mit von der Partie und zeigen, wie sie im Hochwasserfall agieren.

