"Ich bin hier auch schon laut geworden"

Gernsbach



Emotionsgeladener Abschied Gernsbach (stj) - Nach 24 Jahren als Bürgermeister der Stadt Gernsbach ist Dieter Knittel am Samstagabend feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Der neue Alt-Bürgermeister zeigte sich gerührt von dem vielen Lob, das ihm am letzten Arbeitstag zuteilwurde (Foto: Juch).