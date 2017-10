Tägliche Rückstaus bis auf die Autobahn Von Joachim Eiermann Bühl - Für motorisierte Arbeitnehmer, die morgens über die Autobahn nach Bühl einpendeln, beginnt der Tag mit einer Geduldsprobe. Zuweilen bildet sich ein Rückstau von Vimbuch über die Kreisverkehre der Anschlussstellen hinaus bis auf die Verzögerungsstreifen. SPD-Stadtrat Timo Gretz forderte in der Ratssitzung am Mittwochabend, die Verkehrsinfrastruktur den Pendlerströmen anzupassen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr sagte Gretz zu, dass das Thema in der nächsten Sitzung des internen Arbeitskreises Verkehr aufgerufen werde. Primär zuständig sind Bund und Land beziehungsweise das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP). Vor Wochen bereits wurde vor den Autobahnausfahrten Bühls ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern verhängt - aus Gründen der Verkehrssicherheit, um Stauunfälle zu vermeiden. Gültig montags bis freitags zwischen 7 und 9 Uhr. Die Ausschilderung soll auf die Zeit der laufenden B3-Sanierung bei Bühl und Ottersweier begrenzt sein. Als Mitte August die Gleise bei Rastatt absackten, wirkte sich das offenbar auch auf den Verkehr an diesem neuralgischem Punkt aus. "Die Problematik der Bahn hat das Ganze noch verschärft", berichtete Fachbereichsleiter Martin Bürkle in der Ratssitzung von den gemachten Erfahrungen. Er interpretierte diese so, dass wegen der Gleissperrung zwischen Rastatt und Baden-Baden viele Pendler von der Bahn aufs Auto umgestiegen seien. Insbesondere nach dem Sommerferienende seien die Verhältnisse vor den Toren Vimbuchs "chaotisch" gewesen, schilderte er. Als dem Verkehrsfluss stadteinwärts hinderlich erweist sich vor allem die Signalanlage auf der L85 in Höhe des Real-Markts. Bürkle berichtete, dass das RP deshalb eine Verlängerung der Grünphase in Auftrag gegeben habe. Nachdem eine erste Einstellung nicht gefruchtet habe, sei noch einmal nachgebessert worden. Zu diesem Zweck habe es einer neuen Software bedurft. Die neue Schalttechnik sei vergangene Woche installiert und am Freitag in Betrieb gegangen. Praxiserfahrungen liegen noch keine vor, zumal der Montag ein Brückentag und der Dienstag ein Feiertag waren. Außerdem verkehrten die Züge der Rheintalbahn jetzt wieder lückenlos. Gestern früh jedenfalls stauten sich die Fahrzeuge in Vimbuch vor der Real-Kreuzung wieder bis zu beiden Kreisel der A5-Anbindung zurück. Geduld und Nerven verlangte in der vergangenen Woche auch eine andere Ampel den Autofahrern ab: Die Signalanlage an der Einmündung der Draisstraße in die B3 (nahe Baumarkt toom) "streikte". Sie liegt derzeit im Baustellenbereich, die Bundesstraße ist nur einseitig südwärts befahrbar. Peter Teichmann (GAL) beklagte sich als Betroffener: "Da stehst Du ewig bei Rot." Andreas Bohnert, Leiter des Ordnungsamts, sagte: "Das ist nicht unsere Baustelle"; der Stadtverwaltung sei das Problem aber bekannt. Bürkle berichtete, dass sich nach Schichtende bei Bosch auf der Draisstraße ein langer Rückstau gebildet habe. Der Grund, weshalb die Ampel an der B3 nicht im gewünschten Maße funktionierte, sei ihm nicht bekannt. Dankenswerterweise habe die Polizei die Aufgabe übernommen, den Verkehr per Handzeichen zu regeln.

