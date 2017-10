Lesen bis der Wind kommt

Ottersweier - Ein Betrieb wie der von Roland Klöpfer ist in der Region einzigartig. Die Ein-Mann-Druckerei und Buchbinderei in einer ehemaligen Garage seines Hauses ist zugestellt mit Maschinen und Geräten. Der Bewegungsradius des Inhabers entspricht fast einem jener Bierdeckel, die er nebenbei mit Hingabe fabriziert. Darauf sind Sprüche zu lesen, wie: "Lass die Socken rauchen!" Ein Hansdampf ist Klöpfer, wenn es darum geht, Buchprojekte mit Heimatbezug zu realisieren und diese unters Publikum zu bringen.

Jetzt kam sogar die Industrie- und Handelskammer vorbei, verirrte sich sozusagen nach "Klein-Hatzenweier". Klöpfer pflegt seinen Wohnort, ein Ortsteil von Ottersweier, so zu nennen, wenn es gilt, dessen Größe von nur 400 Einwohnern in Beziehung zu gemeinsam Erreichtem zu setzen. Zum Beispiel, dass es der Dorfgemeinschaft gelungen ist, die Antoniuskapelle mit moderner Kunst und gegenwartsbezogenen Kreuzwegbildern von Rudi Eckerle (Steinbach) auszustatten und zu finanzieren.

Um dem alljährlichen Antoniusfest im Dorf wieder Geltung zu verschaffen, war Klöpfer auf die Idee gekommen, anstelle eine Blaskapelle zu engagieren, die "ART Hatzenweier" ins Leben zu rufen - mit bewusster Anspielung auf die großen Kunstmessen. Die auf die Höfe verteilte Ausstellung von regionaler Kunst und echtem Kunsthandwerk ("kein Billigzeug aus China") fand auf Anhieb ein zahlreiches Publikum. Die ART wird am zweiten Junisonntag 2018 bereits das fünfte Mal stattfinden.

Klöpfers Engagement "verdient alle Anerkennung", unterstrich Linda Jeromin, Referentin der IHK. Sie überbrachte eine Urkunde für 25 Jahre erfolgreiche Buchbinderei sowie die Grüße von Präsidenten und Hauptgeschäftsführer. Dass Klöpfer den Weg in die Selbstständigkeit gegangen war, hatte sich der gelernte Buchbinder so nicht ausgesucht. Im Alter von 48 Jahren musste der heute 62-Jährige stempeln gehen, da sein Arbeitgeber insolvent war. Mit einem Zuschuss des Arbeitsamts beschaffte er sich von Verlagen ausgemusterte Drucktechnik und weiteres Gerät und fing an, erste Bücher zu reproduzieren: alte Ortschroniken, Kochbücher oder heimatgeschichtliche Begebenheiten, deren Copyright-Rechte abgelaufen waren.

Schon bald scharte er auch die ersten Verfasser von Romanen, Erzählungen und Gedichten aus der näheren Umgebung um sich. Von Lahr bis Heidelberg ist er heute entlang der Rheinschiene mit Buchprojekten eingedeckt. Schwerpunkt ist jedoch Mittelbaden. Obwohl die Hobbyautoren bei der Realisierung ihrer Bücher auch selbst finanziell gefordert sind, möchte sich Klöpfer mit den branchentypischen Book-on-Demand-Verlagen nicht in einen Topf werfen lassen. Der Unterschied: "Ich mach' richtige Bücher, nicht diese Softcover." Seine Spezialität ist ein stabiler Buchkartondeckel mit Bezug und Prägeschrift in Farbe. Der Buchblock wird nach alter Handwerkskunst fadengeheftet.

Klöpfer besitzt mehrere "historische Geräte" wie eine über 100 Jahre alte Schneidemaschine der früheren Rastatter Druckerei Greiser. Anhand eines aussortierten Buchexemplars demonstriert er genüsslich deren noch volle Leistungsfähigkeit. Sie schneidet Papier als wäre es Butter. Jetzt denkt er über einen Museumsbereich auf seinem Anwesen nach. Es wäre das erste Museum in "Klein-Hatzenweier".

Die Autoren, die zur Feier seines Berufsjubiläums gekommen sind, charakterisieren Klöpfer als authentischen und hilfsbereiten Menschen, der mit Herzblut bei der Sache ist. Sie wissen auch die Mitarbeit von Ehefrau Ursula im Hintergrund zu schätzen, die schon so manches Manuskript - quasi als Lektorin - in Form gebracht hat.

Die Verfasser stellen ihre Bücher dem Publikum in der Gruppe in sogenannten "Lesearena"-Veranstaltungen vor, die nächsten am 19. Oktober im Bürgersaal Appenweier und am 16. November im Alten Rathaus Gernsbach (Beginn jeweils 19 Uhr). Die Lesungen finden stets bei Kerzenlicht statt. Wer einem Autor oder einer Autorin nicht mehr zuhören will, könne seine Kerze auspusten, lautet die Regel. Kein Vortragender ist jemals durchgefallen. Die Losung "Es wird so lange gelesen, bis der Wind kommt" hatte in all den Jahren bislang nur ein einziger Zuhörer wörtlich genommen.

