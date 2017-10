Ohne Vier locker 4:0 gewonnen

Bühl - Am Ende waren alle Beteiligten froh, dass es vorbei war. Das Derby zwischen dem VfB Bühl und dem SV Bühlertal war ein gutes Beispiel dafür, dass hohe Erwartungen die Akteure auf dem Feld oft nicht beflügeln. Rund 1000 Zuschauer lockte das zum Landesliga-Spitzenspiel mutierte Derby ins Hägenich, aber es steckte nicht wirklich Derby drin. Kein Nervenkitzel, kein Adrenalin pur, nicht einmal in den Zweikämpfen hat's richtig geraschelt. Das Bühlot-Derby lebte nur davon, dass es ein Derby war. Ansonsten war es reizlos, weil schlichtweg zu einseitig.

Dass die "Dörfler" ohne Vier im Hägenich zu einem lockeren 4:0 (2:0-)-Sieg kamen, sagt alles. Der SVB war die klar bessere Mannschaft, von gut aber immer noch ein Stück entfernt. Und der VfB Bühl, der eigentlich angetreten war, den Erzrivalen vom Thron zu stürzen: schlecht verteidigt, zu träge im Passspiel, zu wenig Torchancen produziert. Dabei passte es auch so richtig ins triste Bühler Bild, dass der VfB gleich drei Strafstöße produzierte. Selbst dies wurde von den normalerweise keineswegs mundfaulen Bühler Fans fast stillschweigend hingenommen. Dass dann ausgerechnet Isuf Avdimetaj, der in der vergangenen Saison noch für den VfB auf Torejagd gegangen war, alle drei eiskalt verwandelte, traf die Bühler mitten ins Herz.

Dabei hatten sie sich so viel vorgenommen. Seit sieben Spieltagen waren die Mannen von Trainer Alexander Hassenstein ungeschlagen, konnten und wollten mit einem Sieg gegen den zuletzt schwächelnden Erzrivalen die Tabellenführung erobern. Doch das 0:1 nach nur vier Spielminuten hatte schon das Potenzial eines Stimmungskillers. Normalerweise tut ein frühes Tor einer Partie gut, in diesem Fall lähmte es aber den VfB. Und nach dem 0:2 (27.) per Foulelfmeter war dann schon alles vorbei.

"Das erste Tor ist zu früh gefallen. Danach war das Derby zu einseitig, der SVB war schlichtweg die bessere Mannschaft", machte Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr mit umgebundenem VfB-Schal auf der Tribüne gute Miene zum bösen Spiel. Am Abend auf dem Weinfest in Altschweier dürfte der OB jedenfalls mehr Spaß gehabt haben.

"Der SVB war die klar bessere Mannschaft, der das frühe Tor und die drei Strafstöße natürlich voll in die Karten spielten. Richtige Derby-Stimmung kam deshalb nicht auf", freute sich Bühlertals Bürgermeister Hans-Peter Braun über den erneuten Coup der Elf vom Mittelberg. Einige VfB-Fans verließen den Ort, der Tradition atmet, schon vor dem Schlusspfiff. "Null Derby. Bühl schwach, Bühlertal solide", war von ihnen zu hören. Selbst zwei "Kiebitze" auf einem ungedeckten Dach in der Nachbarschaft hatten genug gesehen. SPD-Stadtrat Peter Hirn hatte bei seiner Moderation des Zwetschgenfestumzugs den Bühlertälern, natürlich im Scherz, "eine Hinrichtung am 7. Oktober" prophezeit, jetzt erlebte er vor Ort die "Hinrichtung seines VfB". Derweil frotzelten die SVB-Fans: "Wie wäre das Derby erst ausgegangen, wenn Kapitän Sebastian Keller und Energiespieler Moritz Keller am Ball gewesen wären?" Das tut weh, VfB! Und zwar bis zum Rückspiel.