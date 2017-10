Farbige Wolken über Bühl

Von Judith Feuerer Bühl - Nach mehreren feuchten Aktionen hatte der Bühler Einzelhandel nun Glück mit dem Wetter. Der "Einkaufszauber" am Samstagabend wurde nur wenige Minuten durch ein paar Tropfen Regen gestört. So strömten die Menschen in die Stadt, angezogen von dem Magnet "Essen". Mit der Organisation des Street-Food-Markts hatte die Bühler Innenstadtgemeinschaft auf Anhieb einen Volltreffer gelandet. "Die Besucherresonanz ist gigantisch", freute sich Michaela Kaiser, Geschäftsführerin der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina), am Abend, mitten im Gedränge stehend. Noch mehr erfreute sie die Feststellungen von Händlern, die im Gegensatz zu anderen "Einkaufszauber"-Veranstaltungen den ganzen Tag über Frequenz in ihren Geschäften verbuchten, ohne Flaute am Nachmittag. Aber es zeigte sich auch wieder: Geschäfte, die in ihren Häusern Aktionen und damit mehr als nur ihre Waren feilboten, hatten automatisch mehr Besucher und Kunden. So zu beobachten erneut im Modehaus Pfeiffer, in dem das Motto galt "Schwarzwald-Finest ...mehr als Bollenhut". Ob moderne Kuckucksuhr oder hauchdünn geschnittener Schwarzwälder Schinken - hier wurden die Besucher verwöhnt. Bei Bessey & Flammer wurden vor dem Geschäft Maronen geröstet und drinnen zum feinen Gin-Tasting eingeladen. Wie das Entsaften richtig Spaß machen kann, zeigte das Kaufhaus Peters mit verführerischen, schnell selbst hergestellten Drinks. "Bühl hat noch richtige Einzelhandelsgeschäfte, das ist toll", waren zwei Gernsbacherinnen vollauf begeistert von ihrem Ausflug in die Zwetschgenstadt. Angelockt hatte sie der Street-Food-Markt. Nach "Wikinger Brot" und "Pull Pork" war das Nippen am Gin genau das Richtige. Für die beiden Familien aus dem Murgtal stand fest: "Wir werden jetzt öfters nach Bühl zum Einkaufen kommen." Ziel erreicht - so könnte das Fazit des "Einkaufszaubers" lauten. Denn schließlich geht es auch darum, neue Kunden für Bühl zu begeistern, sie von der Branchenvielfalt zu überzeugen. Für viele Einzelhändler ist deshalb nicht allein der Kassensturz beim "Einkaufszauber" wichtig, sondern die langfristige Kundenbindung, die dauerhaft die Kassen klingen lässt. Und noch einer freute sich am Samstag: Bernd Peters, Chef des gleichnamigen Kaufhauses, hatte die Idee des Street-Food-Markts in Bühl aufgebracht und den Kontakt zu Veranstalter Harald Klaeger aus Freudenstadt hergestellt. Peters war sich im Vorfeld sicher: "Da lässt sich auch in Bühl viel daraus machen." Der Abend fand mit der Lasershow einen krönenden Abschluss. Im Vergleich zum vergangenen Jahr setzten die Stuttgarter Profis der Firma LPS auf noch mehr Nebeleffekte. So tanzten nicht nur gebündelte Lichtstrahlen zu Kegeln und Flächen geformt über die Köpfe der staunenden Besucher hinweg, sondern bewegten sich auch ganze Wellen und farbige Wolken über der Eisenbahnstraße. Mit passender Musik wurde das fulminante Lichtstrahlenerlebnis, bei dem sich die Besucher noch Zugaben erklatschten, abgerundet.

