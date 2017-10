Shrek auf der Titanic

(urs) - "Helge & das Udo" sind wie Zuckerwerk: Hat man einmal davon "genascht", will man immer mehr davon haben. Kein Wunder also, dass am Wochenende jede Menge "Wiederholungstäter" im Scherzheimer Hoftheater zu sehen waren. Nicht zum ersten Mal blödelten sich der lange Kieler und der kurze Schwabe mit Unfug, Anarchie und Präzision in die Herzen des Publikums.

Helge Thun und Udo Zepezauer lieben die Sprache, lieben es, mit Silben und Endungen zu jonglieren, lieben Anagramme und Alliterationen. Wo sonst wird Dichtkunst, Situationskomik und Parodie in dieser Dichte geliefert. Kurzum: Es "Läuft!" bei diesem völkerverständigenden Duo, das auch von seiner Gegensätzlichkeit lebt: Udo als Schildkröte und als nordafrikanischer Taschenkrebs. Helge als schwäbisch "sabbelnder" Koi-Karpfen-Käufer. Ein echter Brüller!

In ihrem sechsten Programm "Läuft" haben sich beide auch dem Krimi verschrieben: natürlich in Schüttelreimform. So ermordet Norman Bates in Alfred Hitchcock Filmklassiker "Psycho" nicht nur die Sekretärin Marion Crane in der Badewanne. Im Anschluss landet auch in einem nachgespielten gereimten Sketch der Außerirische E.T. (Udo brillant) auf der Erde und säuselt immer wieder traurig: "Nach Hause telefonieren!" Scheinen da kleine Tränen in den Augen des Schwaben zu schimmern?

Beiden laufen zu Höchstform auf. Witzige Gesangsmedleys folgen über Hunde, Ernährung, Krankheit und den Seemann, letzterer als Rap. Unübertroffen ist Udos großes Improvisationstalent für Tiernummern. Wenn er sich als Affe an seinen Kollegen klammert oder sich mit Balzrufen schleichend dem Publikum nähert, bleibt kein Auge trocken.

Die Gegensätzlichkeit der beiden Akteure besticht: Zum einen der große, toughe Helge mit seiner klaren Aussprache und dem schelmischen Blick, zum anderen der "knuffige", zu kurz geratene Schwabe Udo mit begnadeter Mimik, in der sich jede Gemütsbewegung widerzuspiegeln scheint. Schlicht gekleidet - in schwarzen Anzügen - kommen sie daher - mehr brauchen sie nicht, um das Publikum zum Wiehern zu bringen. Und das Beste daran: Beide haben ebenfalls jede Menge Spaß dabei. Sie prusten vor Lachen, als Udo sich bei der Liebeszene auf der Titanic verspricht und aus "Rose und Jack" plötzlich "Rose und Shrek" werden. "Das ist genial, das musst Du jetzt immer so machen", feixt Helge, der sich gar nicht mehr beruhigen will. Improvisationen sollte es an diesem köstlichen Abend noch jede Menge geben.

Das Ganze war eine Vorpremiere. Die offizielle Premiere des neuen Programms "Läuft!" steht am Mittwoch im Sudhaus in Tübingen an. Scherzheim war sozusagen ein Probelauf. "Es ist quasi eine "Welturaufführung", scherzte Intendant Michael Bollinger froh gelaunt. "Helge & das Udo" bedankten sich überschwänglich für "die öffentliche Probe - sozusagen!" Das Publikum forderte Zugabe um Zugabe. Michael Bollinger versprach am Ende: "Sie kommen wieder und wieder und wieder, solange sie noch irgendwelchen Unsinn machen können."