Mit Rückenwind in die zweite Amtszeit

und Joachim Eiermann

Lichtenau - Christian Greilach gibt in Lichtenau weiterhin den Ton an. Gegen 19.40 Uhr stellte sich der Bürgermeister gestern an der Rathaustreppe vor die Trachtenkapelle, um mit einem Lächeln das Badner Lied zu dirigieren. Der Grund für seine gute Laune waren gleich zwei Zahlen: Die Lichtenauer haben ihn mit 94,1 Prozent im Amt bestätigt. Und obwohl Greilach allein ins Rennen ging, gaben 38,7 Prozent der 4010 Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Der Wahlausschussvorsitzende Gerhard Meier hatte das Ergebnis kurz nach 19 Uhr vor rund 100 Besuchern im Bürgersaal verkündet. Als er die Wahlbeteiligung und das Stimmenergebnis Greilachs bekanntgab, brandete lautstarker Beifall auf. Der Wiedergewählte bedankte sich: "Ich freue mich über mein Ergebnis, das stärkt mir für die kommenden acht Jahre den Rücken. Es zeigt, dass ich nicht vieles falsch gemacht habe." Glückwünsche im Namen "der ganzen kommunalen Familie" überbrachte Landrat Jürgen Bäuerle. Das Ergebnis sei eine Bestätigung für Greilachs gute Arbeit. Bei einer Wiederwahl müsse ein Bürgermeister stets beweisen, dass der Vertrauensvorschuss des ersten Erfolges gerechtfertigt gewesen sei: "Das ist Christian Greilach hervorragend gelungen."

Die Fraktionssprecher des Gemeinderats kündigten an, die gute Zusammenarbeit mit dem 36-Jährigen fortsetzen zu wollen. "Die 38 Prozent Wahlbeteiligung freuen mich sehr", sagte Karl-Heinz Geißler (CDU). Armin Kientz (BfL) freute sich über das große Vertrauen, das die Bürger Greilach ausgesprochen hätten. Michael Meier (FWL) erklärte: "Christian Greilach hat es sich erarbeitet, Lichtenauer zu sein. Wir werden die gute, sachbezogene Zusammenarbeit weiterführen." Auch Renate Schwarz (SPD) zeigte sich erfreut über die hohe Wahlbeteiligung. Sie äußerte sich allerdings auch überrascht über die hohe Anzahl an weiteren Personen, die Wähler auf die Stimmzettel geschrieben hatten. Wahlausschussvorsitzender Meier hatte in der Summe 31 Namen zu verkünden, auf die 89 Stimmen entfielen. So bekam etwa der Grauelsbaumer Ortsvorsteher Steffen Schmidt 24 Stimmen und damit 1,6 Prozent. Besonders auffällig war das Phänomen in Scherzheim und bei der Briefwahl, wo Greilach jeweils nur rund 88 Prozent erreichte.