Nach der Party schon um 6 Uhr wieder auf der Matte

Lichtenau (sie/jo) - Bürgermeister Christian Greilach nimmt sich nach seiner Wiederwahl keine Zeit, um durchzuschnaufen. Gestern saß er schon um 6 Uhr wieder in seinem Büro im Rathaus. Obwohl der Wecker in aller Herrgottsfrüh klingelte, schlug er dort nicht allzu verknittert auf. Die Siegesparty in der Stadthalle am Sonntagabend verlief in ruhigen Bahnen und endete schon gegen 22 Uhr. Auch ansonsten hatte Greilach nach eigener Aussage einen entspannten Wahlsonntag erlebt. Am Vormittag schaute er als oberster Stadtrepräsentant bei einem 80. Geburtstag vorbei, den Nachmittag verbrachte er im Familienkreis. "Die Nervosität hat sich in Grenzen gehalten", sagte er angesichts seiner Alleinkandidatur. Im Rathaus traf er kurz vor 18.30 Uhr ein. Um diese Zeit hatten die Wahlhelfer die Auszählung der 1552 Stimmzettel schon fast abgeschlossen. Ulm meldete sein Ergebnis als erster Wahlbezirk noch vor 18.15 Uhr, Grauelsbaum, Scherzheim und die Kernstadt folgten wenig später. Nur auf die Meldung aus Muckenschopf - mit gerade einmal 321 Wahlberechtigten der mit Abstand kleinste Wahlbezirk - wartete Silvia Friedmann im Wahlbüro ein wenig länger. Das lag allerdings nicht an der Geschwindigkeit der Wahlhelfer, wie Ortsvorsteher Helmut Pfeiffer später erklärte. Die Muckenschopfer drangen telefonisch einfach nicht ins Rathaus durch. Kurz nach 18.30 Uhr klappte die Verbindung dann doch - via Handy statt Festnetz. Um die Zeit begann sich auch der Bürgersaal zu füllen. Sowohl die Lichtenauer als auch die versammelte Bürgermeisterrunde aus der Region warteten gespannt vor allem auf ein Ergebnis. Das große Interesse galt jedoch nicht der Auszählung im eigenen Rathaus, sondern vielmehr der Bürgermeisterwahl in Sasbach. "Die Wahl dort ist halt ein bisschen spannender als unsere", sagte beispielsweise Daniela Haßmann. Immer wieder galt der Blick den Handys. Schnell machte dann die Runde, dass es im Lenderdorf zu einem Bürgermeisterwechsel kommt. Das Lichtenauer Ergebnis verkündete Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Meier kurz nach 19 Uhr. Auf seinen Stimmenanteil von 94,1 Prozent und auch die Wahlbeteiligung von 38,7 Prozent war Greilach auch gestern noch stolz: "Damit fühle ich mich sehr bestärkt." Die Freude trübt aus seiner Sicht auch nicht, dass die Wähler insgesamt 31 weitere Namen auf den Stimmzetteln notierten. Allein der Grauelsbaumer Ortsvorsteher Steffen Schmidt erhielt 24 Stimmen und damit 1,6 Prozent. "Es ist ganz normal, dass es eine gewisse Streuung gibt. Die Gründe dafür können vielfältig sein", nimmt Greilach das Phänomen gelassen. An seiner Freude ließ er am Sonntagabend die Wähler gerne teilhaben. Nachdem die Trachtenkapelle mit österreichischer Militärmusik, Tiroler Volksmusik und dem Badnerlied Greilach dreimal buchstäblich den Marsch geblasen hatte, führte der Weg zu Fuß in die Stadthalle. Natürlich gab es Freibier, aber auch Sekt und Nichtalkoholisches zum Anstoßen. Der vordere, abgehängte Teil der Mehrzweckhalle füllte sich schnell mit Gratulanten, so dass die Helfer weitere Stehtische herbeibringen mussten. Auf dem Land ist es guter Brauch, dass ein Bürgermeister nach seiner Wahl Freibier rausmacht. Bürgermeister-Stellvertreter Meier erinnerte sich im Gespräch mit Altbürgermeister Jochen Rothfuß an dessen erste Wiederwahl im Jahr 1978. "400 Liter wurden damals getrunken", war ihm in Erinnerung. Weil der Vorrat nicht reichte, habe er am Wahlabend für Nachschub sorgen müssen. "Das erfahre ich heute", gab ihm Rothfuß schelmisch zur Antwort und begehrte zu erfahren, wer damals so großen Durst hatte.

