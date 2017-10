Und alle wollen zu einer Neuauflage wiederkommen Bühl (gero) - Das war so ganz nach dem Geschmack der Straßenköche, der tausendfachen Gourmets und von Harald Klaeger sowieso: Dem Organisator des ersten Bühler Street-Food-Markts schlugen die Menschenmassen am Samstag und Sonntag sprichwörtlich auf den Magen - und das ausschließlich im positiven Sinne. Aber nicht nur ihm: Die 28 zugelassenen Beschicker (bei 120 Bewerbungen) seien mit der Resonanz und den Umsätzen "extrem zufrieden" gewesen. Was zur willkommenen Folge hat: "Alle wollen wiederkommen." Dabei waren die Strapazen der Anreise und die damit verbundenen Spritkosten mitunter enorm. Man hatte den Eindruck: Kein Aufwand für Bühl ist zu groß: Den größten betrieb ein Gastronom, der mit seinem Truck aus Kopenhagen anfuhr. Aber auch aus Salzburg, der Schweiz, aus dem Allgäu, aus Kärnten und aus Berlin machten sich die "Wohlfahrts der Landstraße" auf den Weg in die Wein- und Zwetschgenstadt. 14 Stunden benötigte ein Gastronom aus dem vergleichsweise naheliegenden Schwabenland. Er traf erst am Samstagabend auf dem Kirchplatz ein. Auf der Ausgabenseite tauchen zudem Personal- und Übernachtungskosten auf. Am Samstagabend und damit bereits wenige Stunden nach der Eröffnung der Gourmet-Meile mussten sich die ersten Kollegen bereits um Warennachschub kümmern. Aufgrund der für den Nachmittag angekündigten, aber dann doch ausgebliebenen Regenfälle hatten viele den Warenkorb eher vorsichtig bestückt und mussten deshalb nachordern. Klaeger stellt in seinem Resumee zufrieden fest: "Die Beschicker waren von der Resonanz begeistert. Vor allem die Kooperation mit der Stadt bezeichnet er als "perfekt. So etwas kommt nicht so oft vor". Klaeger, der als Gastronom auf dem unteren Marktplatz in Freudenstadt sein Lokal "Speckwirt" und eine Cafeteria im Schulzentrum betreibt, versteht sein Street-Food-Engagement eher als Hobby. Fünf solcher Märkte stellt er pro Jahr zusammen. Außer in Bühl und in seiner Heimatstadt sind das noch Tuttlingen und Rottenburg. Mehr kann und möchte er sich mit Rücksicht auf seine eigenen Betriebe nicht zumuten. Dass sich die Kollegen immer wieder gerne bei ihm bewerben, hat zumindest zwei Gründe: Klaeger legt großen Wert auf einen internationalen Speisemix, verlässliche Kollegen und "humane" Standgebühren. Michaela Kaiser vom Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt und nebenbei Geschäftsführerin der Innenstadtgemeinschaft Bühl in Aktion (Bina) spricht von einem "rappelvollen" Kirch- und Marktplatz an beiden Tagen, wie man dies nur beim Zwetschgenfest erlebe. Die Stimmung beschreibt sie als "supertoll" und die Organisation, an der auch sie maßgeblich beteiligt war, als "professionell". Den Beschickern habe vor allem das historische Ambiente zwischen Kirche und Rathaus sowie die Lage mitten in der Innenstadt imponiert. Dazu habe auch die perfekte Infrastruktur mit Starkstrom und Wasser gepasst. Insofern habe sie der einhellige Tenor der Gastrokaufleute nicht überrascht: "Alle wollen gerne wiederkommen." Aber nicht nur auf Markt- und Kirchplatz durfte geschlemmt werden. Im Modehaus Pfeiffer gab es Schwarzwälder Spezialitäten. Michaela Kaiser und Oberbürgermeister Hubert Schnurr hätten gegen eine Zweitauflage im Rahmen des "Bühler Samstags" im Oktober 2018 jedenfalls nichts einzuwenden. Zuvor aber bedarf es noch einer Abstimmung und Analyse mit der Bina. Die Einzelhändler aber saßen ohnehin direkt oder indirekt den gesamten Samstag über mit am Esstisch und profitierten von den Street-Suppenküchen. Allerdings: Für eine neuerliche Bewerbung ist ausnahmsweise Fast Food angesagt. Aufgrund der langen Vorbereitung, unter anderem für die Auswahl einer stimmigen und abwechslungsreichen Zusammensetzung der Beschicker in einer boomenden Street-Food-Szene setzt Klaeger eine Vorlaufzeit von einem Jahr an. Vielleicht hat ja auch das Schlussbild der Laser-Show auf die Fassade des Bühler Münsters am Samstagabend so etwas wie Symbolkraft und eine Wiederholungsbotschaft: "Auf Wiedersehen" hieß es da auf den Buntsandsteinen von St. Peter und Paul. Klaeger hätte nichts dagegen. Er kann ohnehin nicht besser klagen.

