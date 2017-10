Ottersweier springt nicht auf Ottersweier (mig) - Ottersweier sagt Nein zu höheren Kosten bei der Mitgliedschaft im Verein Nationalparkregion Schwarzwald. Bürgermeister Jürgen Pfetzer sprach in der Gemeinderatssitzung am Montagabend von einem Dilemma, versteht sich das Lindendorf doch nicht als Tourismusgemeinde. So sollte der Grundbeitrag solle von jetzt 3500 Euro jährlich auf 7500 Euro steigen, und das sei noch nicht das Ende der Fahnenstange, hieß es. Um den Nationalpark touristisch zu vermarkten, sei die Einstellung von weiterem Personal absehbar. Der geplanten neuen Beitragsstruktur der Nationalparkregion hätten der Landkreis Rastatt, der Ortenaukreis und der Stadtkreis Baden-Baden bereits eine Absage erteilt, erfuhren die Räte. Die Bürgermeister der kleinen Gemeinden in der Nationalparkregion hätten deshalb "erhebliches Bauchweh". Mit einem eigenen Vorschlag für ein neues Beitragsmodell wollen sie verhindern, dass sie in Zukunft überproportional belastet werden. Wie der Verein die Vermarktung des Nationalparks als Tourismusziel künftig finanzieren wird, soll bei einer Mitgliederversammlung am 17. Oktober entschieden werden. "Wir sind gegen die Teilnahme an dem Projekt. Wir haben nicht so viel Geld, um das kommende Budget mitzufinanzieren", erklärte Ralf Albrecht (SPD). Ottersweier sei im touristischen Verbund mit Bühl und Bühlertal gut aufgehoben, meinte Helmut Burkart (CDU). Lediglich die Freien Wähler schlugen vor, mit einem Beitrag von maximal 5000 Euro im Jahr mitzumachen, der dann aber nicht weiter wachsen dürfe. Man wolle die Tür ungern zuschlagen, so Georg Friedmann. Sein Antrag wurde indes mit sechs zu zehn Stimmen abgelehnt. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, Mitglied im Verein Nationalparkregion Schwarzwald zu bleiben und den früheren Beitrag von jährlich 250 Euro sowie weiteren 1000 Euro an den Loipenförderkreis weiterhin zu bezahlen. Bei vier Neinstimmen und einer Enthaltung folgte das Gremium mehrheitlich dem Vorschlag der Verwaltung, der keine Beteiligung am Projekt zur Gründung einer Tourismusregion Nationalpark Schwarzwald vorsieht. Die Gemeinderäte von Bühl und Bühlertal hatten vor wenigen Tagen indes signalisiert, sich am Projekt einer gemeinsamen Vermarktung von Baden-Baden bis Freudenstadt beteiligen zu wollen (das BT berichtete).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben