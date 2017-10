Bürger-Werkstatt zur Anpassung an den Klimawandel Bühl (red) - Der Klimawandel betrifft auch die mittelbadische Region. Weiter steigende Durchschnittstemperaturen, mehr Hitzetage und Trockenperioden sowie extreme Unwetter mit Starkregen. Genau damit beschäftigt sich eine Bürger-Werkstatt am Donnerstag, 19. Oktober, von 18 bis 21 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt, zu dem die Stadtverwaltung einlädt. "Was können wir wo tun, um Hitzeeffekte zu reduzieren, um die hohe Lebensqualität zu erhalten und um unser Umfeld für die Zukunft zu wappnen?" Das sind zentrale Fragen, die sich der Abteilung Stadtentwicklung stellen. Die Maßnahmen und Ziele möchte die Verwaltung gemeinsam mit den Bürgern festlegen. "Denn diese kennen unsere Stadt, unsere Gemeinde und unsere Landschaft", sagt Barbara Thévenot, die zuständige Abteilungsleiterin. Das Projekt wird innerhalb des Forschungsprogramms "Klimawandel und modellhafte Anpassung in Baden-Württemberg" (Klimopass) vom Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft gefördert. Bereits im Juli hat es einen ersten Workshop mit Beteiligung der Bürger gegeben. Die Ergebnisse fließen in die Veranstaltung am 19. Oktober mit ein, erklärt Thévenot, es können sich aber weiterhin alle Bürger in das Projekt einbringen. "Die Tür steht allen offen. Wir haben Grundlagen erarbeitet, auf denen wir nun weitermachen. Neue Vorschläge und Ideen sind aber weiterhin jederzeit willkommen." Die Maßnahmen, die im Juli angeregt wurden, sollen nun beim nächsten Treffen auf die Umsetzungsmöglichkeiten abgeklopft werden. Laut geworden war damals der Wunsch nach einem Park zwischen Bühl und Ottersweier. "Das ist ein interessanter Ansatz", findet Thévenot, "aber schwierig umzusetzen, handelt es sich doch um ein Quellschutzgebiet." Überhaupt spielen Bäume eine große Rolle beim lokalen Umgang mit dem Klimawandel, fungieren sie doch als CO2-Killer, Sauerstoff- und Schattenspender sowie Schadstoff-Staubfilter. Mehr Grün in der Innenstadt, etwa auch durch Dach- und Fassadenbegrünungen, oder mehr Standorte für Bäume waren entsprechend Themen beim ersten Workshop. Bedenken muss Barbara Thévenot auch Extremsituationen: "Wo müssen zum Beispiel Vorkehrungen für den Fall von Starkregen getroffen werden?" An Themen mangelt es also nicht beim Workshop am 19. Oktober. Die Lösungen und Ideen dazu werden an diesem Abend ermittelt. "Diese fließen dann in tragfähige Konzepte ein, um der Herausforderung des Klimawandels zu begegnen", betont Thévenot. Anmeldung bei Marisa Reck, 9 35-6 02, oder E-Mail marisa.reck.stadt@buehl.de.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben