Hänferdorf verstärkt als Abkürzungsstrecke genutzt

Besonders die Verkehrssituation empfinden viele Anwohner als unbefriedigend, was aber kein Problem allein des östlichen Stadtteils darstellt. Einige bisher ungelöste Aufgabenfelder wurden erörtert, etwa die Anbringung eines Spiegels gegenüber der Einmündung der Mühlenstraße in die vor allem nach rechts unübersichtliche Grabenstraße. Laut Bohnert ist dieser Wunsch nicht erfüllbar, da dies die Vorgaben bezüglich des Abstands zur Fahrbahn verhindern würden.

Mehrere Anwohner beklagten sich über die Nichteinhaltung der Tempobeschränkung in der Grabenstraße, was besonders am späten Abend augen- und ohrenfällig sei. Nach Auskunft von OB Schnurr habe sich leider auch die Verkehrssituation in der Hauptstraße nicht entspannt, da die Baustellen auf der neuen B3 noch im vollen Gange seien. Auf die Frage, wann mit dem Ende zu rechnen sei, erhielt eine Bürgerin die Auskunft von Bohnert: "Im Dezember". Worauf Schnurr verschmitzt anmerkte: "Diesen Jahres!" Zumindest soll die Fahrt Richtung Vimbuch in Kürze wieder problemlos werden.

Ein weiteres großes Manko wurde von den Anwesenden festgestellt: Die mangelnde Sicherheit des Schulwegs von und nach der Bachschlossschule, was auch darauf zurückzuführen sei, dass das Hänferdorf verstärkt als Abkürzungsstrecke von Pkw benutzt wird. So werden etwa die Gehsteige entlang der schmalen Mühlenstraße immer wieder entgegen ihres ursprünglichen Sinns zum Ausweichen von Autos missbraucht. Das Thema sichere Schulwege nach Kappelwindeck wird die Stadtverwaltung also noch einige Zeit beschäftigen, da auch nach Fertigstellung des Gebäudes zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Bergermühlsiedlung die Situation eher verschärft wird.

Zu diesem Thema scheinen sich die Gemüter einigermaßen beruhigt zu haben. OB Hubert Schnurr gab lediglich darüber Auskunft, dass noch in diesem Jahr mit Erschließungsarbeiten begonnen wird, bezugsfertig werde das neu zu erstellende Gebäude wohl erst Ende nächsten Jahres. Der dorthin rollende Baustellenverkehr lässt noch einige Fragen offen. Konsens besteht darüber, dass solche Bürgerversammlungen ein gutes Stück gelebter direkter Demokratie darstellen.