"Voll bis unters Dach"

Das ehemalige Kreiskrankenhaus erhält durch diese Neustrukturierung ein verändertes Profil. Betroffen von der Verlagerung des OP-Zentrums sind die Fußchirurgie, die operative Sportmedizin, HNO sowie kleinere Eingriffe der Allgemeinchirurgie und Traumatologie. Ambulante Operationen im Bereich der Augenheilkunde und der Urologie verbleiben dagegen in Balg, ebenso ambulante Notfalleingriffe in der Gynäkologie.

Wie Jung ankündigt, sollen die frei werdenden Räume in Baden-Baden für die Erweiterung der stationären kardiologischen Versorgung genutzt werden. Die Planung sieht vor, einen Linksherzkatheder-Messplatz einzurichten - neben Rastatt wird es der zweite in den Häusern des Klinikums Mittelbaden sein.

In Bühl behalten die Unfall-, Wirbelsäulen- und Viszeralchirurgie ihren festen Platz, ebenso die Innere Medizin mit den Schwerpunkten Palliativ und Altersmedizin, versichert der Klinikum-Geschäftsführer. Der neue Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Prof. Dr. Lars Fischer, operiere seit Mai einmal wöchentlich in Bühl. Etabliert sind außerdem die HNO-Belegabteilung und das Kinderwunschzentrum mit einem ergänzenden gynäkologischen Angebot.

Das erste neue Angebot, um nach der Schließung der Geburtshilfe und der Zusammenlegung mit der Balger Klinik das Leistungsspektrum in Bühl zu spezifizieren und auszubauen, sei erfolgreich angelaufen, lässt Jung wissen. Das Zentrum für Sportmedizin ist seit Juli am Start und "erfreut sich eines guten Zulaufs".

"Wir nehmen eine klare Strukturierung vor", erklärt Dr. Marc Bientzle, neben Dr. Paul Hefner einer der beiden leitenden Ärzte des Zentrums für Sportmedizin sowie leitender Arzt des jetzt in Bühl ansässigen ambulanten OP-Zentrums. Balg übernehme die Akutchirurgie, in Bühl werden die elektiven, gut planbaren und risikoarmen Eingriffe gebündelt. Nach der Zusammenführung der Teams von Intensivstation und Notaufnahme sei der Notfallbereich in Bühl personell - auch fachärztlich - deutlich verbessert worden, zerstreut Bientzle Befürchtungen, in Bühl könnte die Erstversorgung von Patienten leiden. "Wir sind jederzeit aufnahmebereit", versichert er. Die Notaufnahmen in beiden Häusern stehen unter einer Leitung. "Wir sind in der Lage, alle Prozesse gut aufeinander abzustimmen und zu steuern", sagt Bientzle.

Ein weiteres Kapitel steht im kommenden Monat an, wenn sich Hand- und plastische Chirurgie in Bühl einrichten. Bis Jahresende werden dann insgesamt rund 40 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz von der Kur- in die Zwetschgenstadt verlegt haben - sie alle seien "hochmotiviert", merkt Prokuristin Christine Neu an. Ende November soll der Umbau des OP-Trakts abgeschlossen sein und ein vierter Operationssaal zur Verfügung stehen. Dessen Auslastung scheint gesichert zu sein. "Wir sind heute schon komplett voll", erklärt Jung. Bis zu 8000 stationäre und ambulante Operationen können damit jährlich in Bühl angeboten werden, erwartet das Klinikum. 2,1 Millionen Euro investierte das Klinikum Mittelbaden bislang in den südlichsten Standort, bis Jahresende rechnet Jung mit 2,5 Millionen Euro. Das ambulante OP-Zentrum in der Bühler Klinik ist unter (07223) 815577, Fax (07223) 815578, E-Mail aop-zentrum@klinikum-mittelbaden.de zu erreichen.