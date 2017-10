Musik für kleine Patienten in Bethlehem

Unter der künstlerischen Leitung von Klaus Martin Kühn, so Weißmann, werde liebevoll ausgesuchte Musik zu hören sein, gewidmet den kleinen Patienten des Hospitals. Sie verlas ein Grußwort des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger, Protektor des Hospitals, der von seinem jüngsten Besuch berichtet: "Wer Gelegenheit hat, die Arbeit des Hospitals kennenzulernen, wird verändert und nachdenklich von dort weggehen", schreibt er, und verweist darauf, wie der Kampf des Personals um die Gesundheit der Kinder etwa durch Wegsperren, Kontrollen und politische Machtkämpfe erschwert wird. Trotz der Herausforderungen gelinge im einzigen auf Kleinkinder spezialisierten Krankenhaus in den palästinensischen Gebieten die Zusammenarbeit von Christen und Muslimen "auf der Grundlage von Toleranz und Nächstenliebe". Der Glaube sei stete Quelle der Hoffnung und der Lebenskraft.

Auf wundersame Weise entwickelt sich das Konzert zu einer Art Spiegel dieser Worte: Aus der Musik spricht besagte Hoffnung und Lebenskraft mit einer Eindringlichkeit, die den sakralen Raum geradezu mit Wärme erfüllt. Den Auftakt macht eine Mozart-Sonate in D-Dur zu vier Händen am Flügel, es musizieren Kühn und Magdalena Wolff. Einfühlsam, virtuos und homogen gestalten die Pianisten die Sonate, die nur im Andante ernst und getragen, besonders im abschließenden Allegro molto aber in Mozartscher Verspieltheit daherkommt.

In Bachs "Mein gläubiges Herze" aus der Pfingstkantate erklingt zum ersten Mal der glockenreine Sopran von Francesca Pospisil: Sie singt mit faszinierender Kraft und Innigkeit. Ihre wandlungsfähige Stimme beschert ergreifende Momente. Begleitet von Kühn, wird diese im Verlauf des Abends auch in Werken von Händel, Mozart und von Flotow mal heiter, vorwitzig und leicht, mal sanft und zart erklingen, in Schuberts "Der Hirt auf dem Felsen" schließlich im exzellent dargebotenen, von emotionalen Wechseln geprägten Zwiegespräch mit der Klarinette (Elisa Zimpfer).

Auch die Pianisten konzertieren solistisch: Kühn spielt das berühmte Andante aus dem Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur von Mozart; es fließt melodisch, die Interpretation wirkt so mühelos wie ausdrucksstark. Wolff wiederum widmet sich sensibel und souverän der Aria aus den Goldberg-Variationen. Drei Brahms-Walzer nach Liebesliedern spielen die beiden erneut vierhändig - romantisch, tänzerisch, schlichtweg wunderschön.

Eine Überraschung erweitert das Programm: Die erst achtjährige Olivia Benz singt zu Ehren der Kinder im Heiligen Land und des Vereins "Kleiner Stern" im Duo mit ihrer Mutter Ankica den Abendsegen aus der Humperdinck-Oper "Hänsel und Gretel"; es folgt das Schlaflied "Guten Abend, gut' Nacht" von Johannes Brahms, bei dem sich Vater Patrick hinzugesellt. Als das zarte und doch intonationssichere Stimmchen Olivias in der Kirche aufblüht (und während das Kind immer wieder den Blickkontakt mit der Mutter sucht), wird es beinahe unwirklich still, bevor die berührende Musik verklingt und Applaus aufbrandet. Olivia mutet an wie ein "kleiner Stern", der das "leuchtende" Konzert zusätzlich überstrahlt. Nicht nur für das Mädchen selbst dürfte dieser Konzertabend unvergesslich bleiben.