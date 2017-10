Freundschaft und Kontakte vertieft

Am Beginn des Programms in Begleitung des Gemeinderats stand eine Führung durch das Zisterzienserinnenkloster Lichtental. Besichtigt wurde die Klosteranlage mit der Fürstenkapelle, der Grablege der Markgrafen von Baden mit den spätgotischen Altarbildern und Einblicken in die über 750-jährige Klostergeschichte. Bei einem Spaziergang entlang der Lichtentaler Allee wurden die Parkanlagen, "die herrschaftlichen Villen und die mondäne weltstädtische Bebauung bewundert", schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Ihre Kenntnisse in der Kunst der Braukultur vertieften die belgischen Gäste bei einem geführten Rundgang durch die Ulmer Brauerei, einem seit 1852 bestehenden Familienunternehmen. Bei Bier und dem passenden Abendessen klang dieser Tag im "Braustübel" aus. Nach dem Gottesdienst am nächsten Tag wurde die Delegation im Ratssaal verabschiedet. Dieser Besuch reiht sich ein in regelmäßige Kontakte der Schulen, Vereine, des Gemeinderats und der Bürger. Seit 1962 besteht die Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden. Es handelt sich um eine der ältesten deutsch-belgischen Städtepartnerschaften überhaupt, heißt es abschließend.