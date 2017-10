"Wir erinnern uns nicht ohne schlechtes Gewissen"

Bühl - "Er fehlt mir, der Friedl", seufzt Birgit Kienzle. So wie der Filmemacherin aus Baden-Baden geht es vielen. Fridolin Seifried, Kneipier und Weinhändler aus Kappelwindeck, war 2014 im Alter von 66 Jahren gestorben. Seine große Stärke war es, die Menschen zusammenzubringen. Seine vielen Freunde widmen ihm nun ein Buch, das sie und die Prominenteste unter ihnen, Elke Heidenreich, am 8. November im Friedrichsbau in Bühl öffentlich vorstellen werden. An seinem dritten Todestag.





Viele Wegbegleiter haben beigetragen zu dieser Biografie. Sie haben Aufbewahrtes gesichtet, Erinnerungen aufgeschrieben, Gespräche geführt, teils auch Gedichte verfasst. Herausgekommen sind 250 Seiten "Aus dem Leben eines Träumers - Unser Freund Friedl", bebildert mit aus dem Leben gegriffenen Fotos von Lebensgefährtin Monika Kretschmann. Auch zwei Geschwister des Protagonisten, Christel Dufner und Erwin Seifried, haben daran mitgewirkt. Es ist die berührende Lebensgeschichte eines Mannes, der in Kappelwindeck in Armut aufgewachsen und letztlich auch so gestorben ist.

Sein Reichtum war ein anderer. In seiner Dorfkneipe im Sinzheimer Ortsteil Müllhofen, dem "Kranz", brachte er die Menschen zusammen: Stammtischbrüder, Gesangverein, Unternehmer, Fernsehleute, Radiomacher, Schriftsteller und andere Künstler. Und der Wirt saß, statt nach dem Laden zu sehen, allzu gerne mit am Tisch. Der Draht zu seinen Gästen war ihm wichtiger als das Geschäft. Und sie kamen deshalb, weil der Mann mit dem Rauschebart so war, wie er war. Authentisch. Er konnte mit Menschen auf eine Weise kommunizieren, bei der er sich selbst als Person zurücknahm.

So herrschte abends stets reger Betrieb. "Die Leute glaubten, der ,Kranz' ist eine Goldgrube", erinnert sich Birgit Kienzle, selbst Stammgast. Doch mitnichten. Bühls heutiger Beigeordneter Wolfgang Jokerst, der seinerzeit dort kellnerte, schildert die Schwierigkeiten, das Lokal zu betreiben. Aus finanziellen Gründen musste es letztlich schließen. Erwin Seifried, der Pfarrer geworden war, bewahrte seinen Bruder vor dem Ruin.

Danach scharte Fridolin Seifried im neu eröffneten Weinladen in der Dreherstraße seine Künstler-Freunde um sich. Viele davon vom SWR. Elke Heidenreich, als schnoddrige Metzgersgattin Else Stratmann berühmt geworden, las dort erstmals aus ihrer Katzengeschichte "Nero Corleone" vor, die zum Bestseller wurde. Danach schloss sich der Kreis: Der "Wein-Friedl" zog um in die Scheune des Elternhauses nach Kappelwindeck, weil die Mietkosten zu sehr drückten.

"Wir erinnern uns an Friedl nicht ohne schlechtes Gewissen", schreibt Heidenreich im Vorwort. Erst in der Rückschau werde klar, "wie viele Opfer es Friedl gekostet hat, der vertraute Wirt für uns alle zu sein".

"Aus dem Leben eines Träumers" vermittelt neben der Biografie eines außergewöhnlichen Menschen so nebenbei auch etwas Zeit- und Regionalgeschichte. Wie so viele andere Heranwachsende jener Zeit der 68er, des Aufbegehrens und des Aufbruchs, hatte auch der junge Friedl nach der Schule das Bedürfnis, der geistigen Enge seiner Heimat zu entfliehen. Nach auswärtigen Tätigkeiten als Bürokaufmann und Betriebswirt eröffnete er 1977 in München-Haidhausen sein erstes Lokal mit badischen und pfälzischen Weinen. Es entwickelte sich rasch zum Szenentreff. Vor allem Lothar und Marliese Götz wissen viel aus dieser gemeinsamen Zeit lockerer Unbekümmertheit zu erzählen. Doch als der Vater erkrankte, kehrte Friedl nach Bühl zurück.

Birgit Kienzle, die 1989 für ihre SWF-Dokumentation "Frauen gegen die Mafia" einen Grimme-Preis in Gold erhalten hatte, verrät, einmal einen Film über Friedl geplant zu haben. Sie ließ es aber sein, "weil ich nicht mit der Kamera in alle Winkel seiner ,Idylle' fahren wollte". Sie befürchtete, dass die Freundschaft Schaden nehmen könnte.

Ein Jahr nach seinem Tod begann die fast zweijährige Arbeit für das nun vorliegende Buch, an dem Pit und Hannah Klein als Mitherausgeber beteiligt sind. Dazu beigetragen haben auch Friedrich Ani, Otto Jägersberg, Bernd Schroeder und viele andere.

Die höchst lesenswerte Hommage erscheint Ende des Monats im Bühler seitenweise-Verlag.