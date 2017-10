Große Freude in kleiner Schachtel verschenken

Deren Leiterin Heike Friedmann war selbst bei einer Verteilerreise in Polen vor Ort und kann aus erster Hand berichten, wie viel Freude den Kindern ein einfach gepackter Schuhkarton bereitet: "Viele Mädchen und Jungen in Osteuropa leben in Verhältnissen, wie wir sie gar nicht mehr kennen - ohne Strom, ohne Heizung und auf engstem Raum. Der Schuhkarton zeigt ihnen, dass jemand an sie denkt." Das Päckchen sei nicht nur ein Geschenk für die Kinder und Jugendlichen, sondern oft auch ein Türöffner. Friedmann hat selbst gesehen, wie vor Ort neue Initiativen entstanden, um betroffenen Familien zu helfen. So könnten sie zum Beispiel mit lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Kleidung und Schulbildung versorgt werden - auch über die Weihnachtszeit hinaus.

Ein Schuhkarton ist nach Angabe der Organisatoren leicht gepackt. Für den Inhalt habe sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten bewährt. Dabei werde zwischen Mädchen und Jungen sowie den Altersgruppen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre unterschieden. Natürlich könne der Karton selbst ganz individuell gestaltet werden, viele bekleben ihn mit buntem Geschenkpapier. Manch einer lege auch eine persönliche Grußkarte oder ein Foto dazu. Tipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind in einem Flyer zu finden, der auf der Webseite der Aktion heruntergeladen werden kann. Ist der Karton gepackt, wird er zusammen mit einer Geldspende von acht Euro für den Versand zu einer der Abgabestellen gebracht. Alle Informationen erhält man auch direkt bei den Stellen. Bei den Abgabestellen in der Region besteht auch die Möglichkeit, einen Schuhkarton zu adoptieren: Gegen eine Spende von 20 Euro wird eine Schachtel mit schönen Dingen gepackt. Selbstverständlich sind auch Sachspenden wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Schokolade oder Kleidung, auch selbstgestrickte, gern gesehen.

Im vergangenen Jahr konnte die Sammelstelle Rheinmünster 2856 Schuhkartons auf den Weg bringen. Friedmann und ihr Team hoffen, dass sich auch dieses Jahr viele Bürger, Unternehmen, Schulen, Kindergärten und Kirchengemeinden motivieren lassen, an der Aktion zu beteiligen.