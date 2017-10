Als käme Manuel Neuer zum VfB Bühl

Bühl - Einen Japanisch-Sprachkurs kann sich Manohar Faupel (45) auch auf seine "alten Tage" durchaus noch vorstellen. Französisch und Englisch spricht der gebürtige Inder, der im pfälzischen Bergzabern aufgewachsen ist und seit Frühjahr 2016 als Geschäftsführer der Volleyball Bisons Bühl fungiert, immerhin fließend. In den vergangenen Wochen kam ihm beim wohl spektakulärsten Transfer in der deutschen Volleyballbundesliga einiges sogar Spanisch vor. Der Mann, der diesen Hype auslöste, ist 25 Jahre jung, 186 Zentimeter groß, Japaner und heißt Masahiro Yanagida, der neue Außenangreifer des Bühler Volleyballbundesligisten.

In Japan ist er ein Superstar. Als sein Wechsel von seinem Heimatclub, den Suntory Sunbirds Osaka, in die deutsche Bundesliga im japanischen Frühstücksfernsehen vermeldet wurde, geschah dies im Stile von "Breaking News". Kein Wunder, zieht es den Publikumsliebling schließlich von der 2,7 Millionen Metropole in das Bühler Zwetschgenstädtchen mit nicht einmal 30 000 Einwohnern. Würde man die Bühler Bevölkerung nach Oska umsiedeln, zieht Faupel einen netten Vergleich, würde dies dort eben ein paar Hochhäuser mehr bedeuten. Mehr aber auch nicht.

In Japan, weiß Faupel, genießt Yanagida, Kultstatus. Er gilt als bester Volleyballer Japans, seit vier Jahren ist er Stammspieler in der Nationalmannschaft. Schmetterte er für die Nippon-Auswahl die Bälle übers Netz, waren 25 Millionen Fernsehzuschauer keine Seltenheit.

Die Berühmtheit hat auch ihren Preis: Yanagida ist ein gläserner Mensch. Unbehelligt kann er sich in Osaka kaum noch bewegen: Taucht er irgendwo auf der Straße oder in der U-Bahn auf, ist er auch schon von Autogrammjägern und Selfie-Knipsern umlagert. Kein Wunder also, dass sein Wechsel aus dem Ballungsgebiet mit immerhin 17 Millionen Einwohnern in das kleinstädtisch-ländliche Idyll einschlug wie ein Schmetter-As. Faupel findet wieder ein schönes Bild: "Das ist ungefähr so, als wenn Manuel Neuer vom FC Bayern München zum VfB Bühl wechseln würde."

Mit dem einen Unterschied: Der Bayern-Keeper wird seine Karriere wohl an der Isar beenden, Yanagida aber möglicherweise nur ein oder zwei Jahre an der Bühlot bleiben. Die Bisons sind (einmal mehr) Türöffner für einen späteren Wechsel zu einem europäischen Top-Club. Als Gateopener fungierte der Bühler Coach Ruben Wolochin, ein Argentinier. Sein Kollege in Osaka ist Brasilianer, und schon waren die Netzwerke hergestellt. Die Volleyball-Bundesliga hat weltweit in sportlicher wie organisatorischer Hinsicht einen guten Ruf, auch wenn das absolute Weltniveau in Italien und Polen gespielt wird.

David Molnar, das ungarische Urgestein der Bisons mit neunjähriger Erstligaerfahrung und heutiger Team-Manager, schätzt an dem Neuzugang dessen Professionalität, seine Vielseitigkeit, Bescheidenheit und Fokussierung auf den Sport. Er hatte auch dafür zu sorgen, dass der Star aus der Millionen-Metropole nicht gleich einen "Kulturschock" erleidet. Nebenwirkungen sind jedenfalls nicht aktenkundig.

Die finanziellen Konditionen des Transfers, so Faupel, seien im Rahmen "unserer Möglichkeiten" erfolgt: "Primär ging es nicht ums Geld, sondern um die sportliche Positionierung". Außerdem verfügt Yanagida über einige Werbeverträge, die in Deutschland ergänzt werden könnten. Faupel wäre nicht traurig, wenn davon auch die Bisons profitieren könnten, zumal der Jahresetat von rund einer Million Euro "deutlich nach oben geschraubt"werden soll. Morgen, zum Saisonauftakt (Spielbeginn 20 Uhr) gegen die United Volleys Rhein-Main, hofft der Manager auf eine "rappelvolle Hütte". An die Frankfurter, zugleich bester Aufsteiger aller Zeiten, hat er gute Erinnerungen. Am 10. Februar vergangenen Jahres assistierte er bei dieser Begegnung als Linienrichter. Die Bisons gewannen damals nach packendem Kampf mit 3:1. Gegen ein solches Ergebnis morgen Abend hätte Faupel sicherlich nichts einzuwenden.