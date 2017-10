Erfrischend jugendlicher Klassiker

Bühl - Er rast, er tobt, er liebt und schwärmt: Benjamin Krüger in Tobias Rotts Inszenierung der "Leiden des jungen Werther". Mit seiner unbändigen, leidenschaftlichen Darstellung schafft es der 1980 in Hannover geborene Schauspieler, das Publikum am Mittwochabend im Bürgerhaus Neuer Markt in seinen Bann zu ziehen.

Nahezu nackt, nur in Boxershorts, zeigt er sich dem Publikum - gekleidet nur in seine emotionalen Monologe. So "tanzt" sich der verliebte Werther verzweifelt und liebestrunken durch 90 Minuten Schauspiel (ganz ohne Pause), in denen keine einzige Sekunde Langeweile aufkommt. Benjamin Krüger präsentiert sich als Werther in absoluter Höchstform und spielt sich die Seele aus dem Leib, während die beiden anderen Schauspieler, Anna Oussankina als Lotte und Peer Roggendorf als Albert, dagegen eher ein wenig blass daherkommen.

Trotzdem ist die Bühnenfassung des Klassikers von Johann Wolfgang von Goethe, der 1774 erschienen ist, auf das zeitgenössische Publikum perfekt zugeschnitten. So belässt Regisseur Rott die manchmal sperrige Sprache im Original und verteilt Werthers Sätze auf ihn selbst, die angebetete Lotte und ihren Verlobten Albert. Somit schafft er einen spielerischen Sprung über die Jahrhunderte, ohne Goethes Botschaft zu verfälschen.

Die Handlung von Goethes Briefroman kennen wohl die meisten. Es ist die Geschichte, einer verzweifelten Liebe, bedingungslos, maßlos und gegen jede Vernunft - Werthers Liebe zu Lotte, die zwar mit Albert verlobt ist, aber sich dennoch Werther gegenüber nicht abweisend zeigt. Als Lotte schließlich Albert heiratet, weiß Werther keinen anderen Ausweg und begeht Selbstmord. So endet die unheilvolle Dreiecksbeziehung, die in Goethes Briefroman knapp 20 Monate umfasst. Sie beginnt mit dem ersten Brief vom 4. Mai 1771 und endet mit Werthers Tod am 23. Dezember 1772 (Werther seufzend: "Auch die menschliche Natur hat ihre Grenzen"). Goethes Roman wird nach Erscheinen zu einem der bekanntesten Werke des Sturm und Drang, Goethe selbst zum Idol einer ganzen Generation.

Die Bühnenfassung von Thomas Rott ist auch mit einer modernen Bühnenausstattung gesegnet. Nicht ein Körnchen des zwei Jahrhunderte alten Staubs haftet ihr an. Die Bühne ist mit witzigen und liebevollen Ideen gespickt. So werden auf einer grünen Tafel immer die jeweiligen Tagesangaben mit krakeliger Schrift an die Wand gekritzelt. Alexandra Hahn (Bühne und Kostüme) hat es exzellent mit nur wenigen Mitteln geschafft, ein zeitgemäßes Bühnenbild zu zaubern - mit nur einer grünen Wand und drei weißen Eimern. Die reichlich eingesetzte Musik, die von Udo Jürgens bis Beethoven reicht, ist allerdings nicht jedermanns Geschmack, ebenso der "Love Song", der kräftig aus den Lautersprechern dröhnt und in einem aberwitzigen Tanz endet.

Der Schlussakt ist bekannt: Werther wählt den Freitod. Viele Schüler, die wohl das progressive Theaterstück der obligatorischen, etwas langatmigen Unterrichtslektüre vorgezogen hatten, wohnten dem dramatischen Ende des "jungen Werther" im Bürgerhaus Neuer Markt bei.

Bei allen Anreicherungen mit charmanten Komponenten - vom wechselnden Schuhwerk bis hin zum sündigen Apfelbiss - bleibt der harte Kern des Goethe-Werks dennoch unverstellt erhalten. So stirbt Werther - unter intensiver Musikbeschallung, allein und unglücklich auf zwei Farbeimern stehend - im grellen Scheinwerferlicht. Moderner geht's kaum!