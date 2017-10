Tipps für insektenfreundliche Bepflanzung Bühl (red) - "Ich sehe kaum noch blühende Wildpflanzen in den Wiesen, keine Kamillenpflanzen mehr in der Natur". "Was muss ich anpflanzen, um Insekten, Bienen und Schmetterlinge zu unterstützen?": Die Mitglieder des Bezirks-Imkervereins Bühl hatten bei ihrem Staudentauschtag im Schulgarten der Bachschloss-Schule in Kappelwindeck alle Hände voll zu tun, um Fragen zu beantworten, mitgebrachte Pflanzen zu bestimmen oder Ratschläge für eine insektenfreundliche Bepflanzung zu geben. Nehme man die Zahl der Besucher als Maßstab für ökologisches Bewusstsein und der Freude, Zusammenhänge in der Natur zu beobachten, dann brauche einem nicht bange sein, lautet das Fazit der Imker. In der Stadt und seinen Stadtteilen gebe es viele Menschen, die sich einerseits um die Natur sorgen, andererseits auch mit ihren kleinen ökologischen Bausteinen in den privaten Gärten und auf ihren Grundstücken aktiv mithelfen, dass es der Insektenwelt gut geht. Der Bau von Insektenhotels gehöre beispielsweise dazu. Eine extensive Wiesenbewirtschaftung (Abmähen statt Mulchen) mache aus Graswiesen blühende Wiesenlandschaften, erfuhren die Besucher des Staudentauschtags. "Man muss nicht gleich Imker oder Imkerin werden, um den Bienen zu helfen", erklärte ein Vereinsmitglied. "Wir freuen uns jedoch, wenn Pflanzen mit pollen- und nektarspendenden Blüten in den Gärten angebaut werden, die für die Bienen als Nahrungsquellen unverzichtbar sind". Auch durch weniger häufiges Rasenmähen könne manches Wildkraut zum Blühen kommen. Pollen, so informierten die Mitglieder des Imkervereins, seien wichtige Eiweißspender und besonders im Frühjahr als Energielieferanten für die Aufzucht der Brut essenziell. Nach der Winterruhe des Bienenvolkes seien die Blüten der Kätzchenweide, der Schneeglöckchen und der Krokusse die wichtigsten Nahrungsquellen für die Insekten. Im Verlauf des Jahres ernähren sich vom Laub der Kätzchenweide auch viele Schmetterlingsraupen. Während die Obstbaumblüte im März und April "den Tisch für Honig- und Wildbienen überreichlich deckt", mangele es danach oft an Blüten, die die Insekten verwerten können. Jetzt im Herbst sei die Efeublüte wichtig. Alle Pflanzen, die pollen- und/oder nektarspendend sind und somit als "Trachtpflanzen" eine wichtige Bedeutung haben, listet der "Bienenweidekatalog Baden-Württemberg" auf, informierten die Imker. Jeder Garten, ob Nutz- oder Ziergarten, könne also zu einem Paradies für blütenbesuchende Insekten werden. Die Besucher der Pflanzenbörse waren sich einig, dass es ein gutes Gefühl sei, bienenfreundliche Pflanzung - ob im Garten oder im Kübel auf dem Balkon - vorzunehmen und damit in der Summe die Lebenssituation der blütenbesuchenden Insekten maßgeblich zu unterstützen, bilanziert der Imkerverein. Davon würden letztlich alle profitieren, denn zahlreich vorhandene Insekten sorgten durch ihre Bestäubungsleistung für eine reichliche Obst- und Gemüseernte. www.imker-buehl.de www.bienenweidekatalog-bw.de

