Schwarzwald auf dem Teller

"Wir sind froh, dass wir den Zuschlag bekommen haben, erstmals eine solche Naturpark-Genussmesse in Bühlertal durchzuführen. Das Angebot wird die Besucher ins Schwelgen bringen. Wir haben ein attraktives Programm für Jung und Alt zusammengestellt", kündigte Bürgermeister Hans-Peter Braun im Rahmen eines Pressegespräches an.

Im gesamten Einzugsbereich des Naturparks gibt es jährlich drei solcher Messen. Viele Kommunen bewerben sich regelmäßig, eine solche ausrichten zu dürfen. Der Geschäftsführer des Naturparks, Karl-Heinz Dunker, erläuterte, wie es zur Etablierung derartiger Genussmessen kam. Die Idee dazu habe man sich auf der "Slow food" in der Stuttgarter Messe abgeschaut. Ein ähnliches Format habe man passend für die Region zugeschnitten.

Im Kern gehe es darum, gutes, qualitativ hochwertiges Essen anzubieten. Bei den Naturpark-Genussmessen gebe es ausschließlich regionale Erzeugnisse. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stünde die Genusstafel. Dunker: "Es ist eine Werbeveranstaltung für regionale Produkte, Erzeuger und für die Naturpark-Wirte."

Drei Naturpark-Wirte werden die Besucher verwöhnen. Einer davon ist Andreas Schäuble vom Hotel "Bergfriedel". Er stellte vor, was er und seine Kollegen - Christian Lauble von der "Eiche" in Hausach sowie Thomas Stolz und Michael Drescher vom Gasthaus "Wolpertinger" in Baden-Baden - kochen werden. Passend zum Herbst, gebe es diverse Wildspezialitäten, Pilzgerichte, daneben Herbstgemüse, Zwiebelkuchen und Ochsenfleisch vom Weiderind. Vor dem Haus des Gastes komme ein Smoker zum Einsatz, mit dem Wild zubereitet werde. "Wir Naturpark-Wirte bringen den Schwarzwald auf den Teller", formulierte es Schäuble. Das Kochen mit regionalen Produkten unterstütze die Erzeuger und sei somit auch aktiver Natur- und Landschaftsschutz.

Umtriebig wird es im gesamten Haus des Gastes zugehen. Zwölf regionale Erzeuger und die Wirte verwöhnen die Besucher im großen Saal. Auch der Partner-Naturpark aus Sizilien, der Parco dei Nebrodi, ist mit einem Spezialitätenstand vertreten.

Im kleinen Saal gibt es Angebote für Kinder. Unterstützt von Schwarzwald-Guides wird das Infozentrum Kaltenbronn diverse Spiele und Rätsel anbieten. Auch der Infoshop des Naturparks wird an diesem Sonntag geöffnet haben. Zum Rahmenprogramm gehören auch kurze, moderierte Talk-Runden mit bekannten Vertretern aus der Kommunalpolitik und der Tourismusbranche.

Regionalität ist auch beim Unterhaltungsprogramm Trumpf, das der Leiter der Tourist-Information Tino Rettig vorstellte. Der Musikverein Bühlertal spielt von 11 bis 13 Uhr über die Mittagszeit auf. Daneben werden die Trachtentanzgruppe, eine Kindergartengruppe, die Bühlertälerin Celine Weingartner und die Ratz-Fatz-Buben weitere Bühnenauftritte haben.

Nach den Erfahrungen der Genussmessen an anderen Orten erwartet Dunker am 22. Oktober auch in Bühlertal mehrere tausend Besucher im Haus des Gastes. Die letzte derartige Messe in diesem Jahr führt der Naturpark dann am 12. November in Zell am Harmersbach durch.